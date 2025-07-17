У Тернополі розпочали розвіз питної води через аварію на водопостачанні
У зв’язку з аварійною ситуацією та відсутністю водопостачання в деяких районах Тернополя, КП «Тернопільводоканал» організував розвіз питної води для мешканців міста.
Пункти видачі води розташовані за наступними адресами:
🔹 вул. Романа Шухевича, 20
🔹 вул. Михайла Грушевського, 3
🔹 вул. Новий Світ, 2 (магазин «Рукавичка»)
🔹 вул. Бродівська-Лук’яновича
🔹 вул. Білогірська, 18В
🔹 вул. Героїв Крут, 3
🔹 вул. Кривоноса-Миру, 1
🔹 вул. Лучаківського, 14
🔹 вул. Бережанська, 53 (магазин «Карпати»)
🔹 вул. Золотогірська, 8
Ця ситуація виникла через аварійні роботи на каналізаційному колекторі, які тривають вже третій день. Відсутність води стосується таких мікрорайонів, як “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Новий Світ”, “Центр”, “Старий Парк”, “Східний”, а також села Петриків і частково села Біла.
Фахівці «Тернопільводоканалу» займаються складними ремонтними роботами, замінюючи близько 10 метрів труб каналізаційного колектора діаметром 1000 мм. Роботи планується завершити до 20:00 17 липня.
Поліція та адміністрація міста звертаються до жителів з проханням бути терплячими та користуватися водою з колодязів та інших тимчасових пунктів роздачі, поки не відновлять централізоване водопостачання.