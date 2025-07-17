У Тернополі розпочали розвіз питної води через аварію на водопостачанні

У зв’язку з аварійною ситуацією та відсутністю водопостачання в деяких районах Тернополя, КП «Тернопільводоканал» організував розвіз питної води для мешканців міста.

Пункти видачі води розташовані за наступними адресами:

🔹 вул. Романа Шухевича, 20

🔹 вул. Михайла Грушевського, 3

🔹 вул. Новий Світ, 2 (магазин «Рукавичка»)

🔹 вул. Бродівська-Лук’яновича

🔹 вул. Білогірська, 18В

🔹 вул. Героїв Крут, 3

🔹 вул. Кривоноса-Миру, 1

🔹 вул. Лучаківського, 14

🔹 вул. Бережанська, 53 (магазин «Карпати»)

🔹 вул. Золотогірська, 8

Ця ситуація виникла через аварійні роботи на каналізаційному колекторі, які тривають вже третій день. Відсутність води стосується таких мікрорайонів, як “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Новий Світ”, “Центр”, “Старий Парк”, “Східний”, а також села Петриків і частково села Біла.

Фахівці «Тернопільводоканалу» займаються складними ремонтними роботами, замінюючи близько 10 метрів труб каналізаційного колектора діаметром 1000 мм. Роботи планується завершити до 20:00 17 липня.

Поліція та адміністрація міста звертаються до жителів з проханням бути терплячими та користуватися водою з колодязів та інших тимчасових пунктів роздачі, поки не відновлять централізоване водопостачання.