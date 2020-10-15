Допомоги потребує молода мама Марія Кицкай

Допомоги потребує Марія Кицкай – молода мама та дружина, яка протягом декількох місяців бореться із онкологічним захворюванням.

Кицкай Марія – жителька с. Соколів, Теребовлянського району, любляча дружина і матуся чотирирічної донечки, яка вже протягом декількох місяців веде боротьбу з онкозахворюванням.

Їй провели три курси хіміотерапії, зробили операцію і здавалося б, що хвороба повинна відступити, але… Результати дослідження видалених органів, що проводила лабораторія CSD, поставили Марію у скрутне становище. Тип раку не можуть ідентифікувати, тож потрібно проводити складніші дослідження закордоном, оскільки це може бути рідкісний маловідомий випадок.

Ці дослідження є дороговартісними (приблизно від 100 грн. за один аналіз, а їх може бути декілька). Тож молода сім’я, яка і так вже виснажена морально і матеріально, просить усіх небайдужих людей допомогти врятувати їхню матусю та дружину.

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5457 0822 2261 9004 Кицкай Олександр Остапович, чоловік

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