Дорогі мої гаражі: на вул. Живова в Тернополі знову чекати на скандал?

23 квітня відбудеться чергове засідання сесії Тернопільської міської ради. Поки що немає кінцевого порядку денного, проте на сайті ради можна знайти проекти рішень, які, імовірно, потраплять на розгляд депутатів.

Серед них проект «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Живова(гр. Кучма С. Т.та інші)».

Йдеться про дві ділянки для будівництва індивідуальних гаражів по 100 «квадратів» кожна.

В Тернополі такі рішення вже «охрестили» гаражним розпродажем. Тільки якщо гаражний розпродаж – популярне явище за кордоном. Коли люди збирають речі, якими більше не планують користуватися, та виставляють на продаж усім охочим поруч свого помешкання. То Тернополі така ініціатива отримала власне, масштабніше трактування, в якому з гаража буквально і, що головне, легально можна зробити, приміром, торговий центр. Ділянки, віддані під гараж по сусідству, об’єднують в одну та змінюють цільове призначення «під комерцію».

І це не порожні слова. Тільки на вул. Живова таких «типу гаражів» роздали не один десяток. Зараз частина з ділянок об’єднані в одну, деякі вже змінили цільове призначення.

Як приклад, 6 червня 2019 року депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення №7/35/205, згідно якого надали в приватну власність 12 (!) земельних ділянок по вулиці Живова для будівництва індивідуальних гаражів площею близько 90м.кв. кожна.

Одна частина ділянок знаходиться перед багатоквартирним будинком вул.Живова, 26 поряд із зупинкою громадського транспорту (навпроти заправки «ОККО»), інша – навпроти загально-освітньої школи №24 біля торгового центру «Орнава» (на початку парку «Топільче»).

Зараз частина гаражів об’єднані в одну ділянку та мають одного власника.

До речі, історія з цими гаражами закінчилася протестом. Жителі буд. 26 на вул. Живова виходили з плакатами під стіни мерії. Люди заявляли, що ділянки, які затверджені у червні 2019 року, під вікнами їхнього будинку і вони проти будівництва чи то гаражів, чи будь-чого іншого.

Цікаво, що міський голова пообіцяв, що без погоджень з людьми будівництва на цій території не буде. Пообіцяв, але за зміну цільового призначення землі теж проголосував…

Щодо двох нових ділянок, які, імовірно роздадуть на черговій сесії, то поки йдеться про перший етап – розробку проекту, а тому публічно не зрозуміло, де саме будуть розміщені ділянки. Можливо, теж у когось під вікнами? Як показує практика – чому ні?

Сергій Сліпий

Головне Фото: “Терміново”