На Тернопільщині лише 4 громади із 28 відновили теплопостачання

На сьогодні із 55 територіальних громад у 28 ОТГ закінчився опалювальний сезон. Таке рішення приймали виконавчі органами відповідних сільських, селищних та міських рад.

Про це повідомляє заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк.

«Рішення про закінчення опалювального сезону приймалися враховуючи температурні показники (середньодобова температура більша, ніж +8 градусів). Проте сьогодні 4 громади із 28 відновлюють теплопостачання, а саме: Тернопільська, Заліщицька, Збаразька та Теребовлянська», – розповідає Софія Близнюк.

Як додала Софія Близнюк, деякі громади прийняли рішення про часткове відключення опалення. Це означає, що тепло продовжує постачатися в об’єкти соціальної сфери – лікарнях, школа, дитсадках