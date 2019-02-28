Дорогий міський голова: розрив між середньою заробітною платою тернополян і мера становить 9,7 раза

Серія публікацій Тернопільського ДемАльянсу, де ми аналізуємо заробітні плати голів обласних центрів, зокрема мера нашого міста та його заступників, спричинила значний резонанс. Не обійшли нас увагою дотичні до місцевої влади особи, які намагаються переконати громаду, що робота міських голів є недооціненою. Нерідко, як аргумент, наводять приклади зарплат мерів інших країн.

У відповідь зазначимо, що у світі великий розрив між заробітною платою чиновників та середньою заробітною платою по регіону, свідчить лише про великий обсяг корупції та тіньової економіки.

Якщо взяти зарплати мерів міст у США, то вони коливаються від одного долара до сум з багатьма нулями за рік. Так, міський голова Пітсбурга, Вільям Педуто, отримував 107500 $ на рік, а мер Нью-Йорка, Білл де Блазіо, мав право на щорічну зарплату в розмірі 225 тисяч доларів.

У Великобританії розмір винагороди мерів рекомендуються незалежними зовнішніми консультантами, проте більшість з них зменшує або заморожує на рекомендованому рівні свою зарплату, враховуючи реакцію місцевих виборців. Деякі зарубіжні мери частину своєї зарплатні віддають на благодійність або взагалі відмовляються від зарплати.

Слід зазначити, що в місцевих муніципалітетах міські мери не завжди отримують найвищу заробітну плату.

Ми вже писали, що за співвідношенням своєї зарплати до середнього рівня оплати праці по регіону, п. Надал впевнено лідирує серед свої колег в Україні (детальніше ТУТ).

Більш того, наш в прямому розумінні слова ДОРОГИЙ міський голова, за цим показником обійшов багатьох мерів відомих світових мегаполісів. Зокрема, мерів Пітсбурга та Нью-Йорка, а також таких міст як Токіо, Париж, Оттава, Відень, Лондон, та навіть Москви, з її високим рівнем корупції.

Тернополяни, чи заслуговують «сумнівні» досягнення нашого мера такої високої оцінки?

ДемАльянс Тернопіль

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