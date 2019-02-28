Знайомство з членами команди “Сили Людей” Тернополя: Зварич Сергій – підприємець

«Сила Людей» Тернополя – це команда успішних, прогресивних, сучасних людей, що прийшли в політику змінювати країну. Головна перевага серед інших партій – це люди. Адже «Сила Людей» сповідує принципи полілідерства, коли кожен партієць має реальне право та можливість впливати на прийняття рішень. Хто ж приймає їх у Тернополі? Розпочинаємо рубрику-знайомство з кожним партійцем.

Сьогодні розповімо про Сергія Зварича – успішного приватного підприємця, батька двох діток. З серпня 2018 року – члена команди «Сили Людей» Тернополя.

Про самореалізацію ☝️

«Я родом з Борщівського району, із села Вільховець. Спочатку здобув освіту по ремонту електроустаткування і швейного обладнання. Згодом навчався у Тернопільському комерційному інституті за спеціальністю «Економіка і підприємництво»,- розповідає Сергій Зварич.

Своєю справою Сергій почав займатися не одразу. На початках влаштувався на роботу: займався виготовлення ключів і ремонтом замків. Хоч і працював не на себе, однак вже тоді, у 18-річному віці, зареєструвався як приватна-особа підприємець.

«Згодом мене запросили працювати майстром з виготовлення окулярів. Ця робота потребувала точності і була чимсь схожа до виготовлення ключів. Я думав, що це буде тимчасово, але «затягнуло» на 10 років».

Графік майстра дозволяв Сергію Зваричу потроху займатися власною справою: від ремонту швейних машинок, окулярів в невеличкому орендованому приміщенні, до відкриття повноцінної власної справи.

«Це був дуже плавний старт у самостійне підприємницьке плавання. Було страшно вийти за межі зони комфорту».

Та рубіж було перейдено і ризик виправдав себе. Зараз Сергій Зварич – керує оптичним центром Комфорт Оптика, що знаходиться у Тернополі, на вулиці Живова,11. В команді Сергія фахові працівники, співпраця з кращими магазинами оптики в місті та довіра й повага збоку клієнтів.

Про політику ☝️

– Для чого Вам, успішному підприємцю, політика?

– За політикою я слідкував завжди. Та ніколи в неї не занурювався. Здавалося, що політика – це брудно. Якщо ти там, то з «рильцем у пушку», без права бути тим, ким ти є: з гідністю, біблійними принципами. Мені здавалося, що немає сили, яка б працювала самостійно, без спонсора. Про «Силу Людей» почув від Михайла Чорненького. Ми з юнацьких років товаришували. Чесно скажу, спочатку не вірив в прозорість правил, полілідерство структури, коли кожен може впливати на рішення.

– Коли та як прийняли рішення вступити у «Силу Людей»?

– Михайло запросив мене в партію. Спочатку я не розумів, для чого це мені. Довго думав. Поки ти в це не зануришся, не проймешся ідейним духом, не побачиш, що твій голос має вагу, то складно наважитися. Та «за» переважило «ні». І мені сподобалося. Зрозумів, що політика – це не лише популізм та фальш. Будучи в команді «Сили Людей», ти розширюєш картину світу. Коли ти займаєшся громадською діяльністю, працюєш в команді, ти змінюєшся. У нас кожен розуміє відповідальність власних вчинків, їх вплив на репутацію колективу «Сили Людей» Тернополя, тому наші партійці відповідально ставляться до своїх дій.

Ми часто чуємо, що усе погано, депутати – куплені, влада – погана, все пропало тощо. Та я розумію, що це не так. Однак потрібно докласти зусиль для змін кожному. Чи разом з командою «Сили Людей», чи іншою групою однодумців, але жити по принципу «дім-робота» та сподіватися, що хтось для нас зробить чудо – самодурство. Так, це справа не одного дня чи року. Проте цілком реальна. Я розумію, якщо не буду цим займатися, то побачу ще не один Майдан.

Політикою слід цікавитися як мінімум для того, щоб тобою не могли маніпулювати, аби ти розумів процеси, що відбуваються навколо, та як вони впливають на наше життя. Політична неграмотність, насправді, зашкалює. Тому я вчуся і щиро закликаю це робити інших. В мене підростає син Максим. Не хочу, щоб юнацькі роки він проводив на війні. Ми вже батька дружини втратили… Він загинув у 2015 році на передовій. Дружина добряче натерпілася…

З повагою ставлюся до людей, які захищають нас там. Та якщо ми нічого не будемо робити, не працювати на випередження, то життя без війни, Майданів – неможливе. Тому долучився до команди «Сили Людей» Тернополя. І ще жодного дня не пошкодував, і точно не соромлюся, що пішов у політику. Нас переконували роками, що політика – це брудно. Та хіба бажання змін на краще – це принизливо? Я так не вважаю. Тому вступив до «Сили Людей».

І якщо вам близькі наші принципи, а гасло «моя хата скраю» – не про вас, то долучайтеся! В нашій команді немає вождів, олігархів, як у більшості політичних сил. Натомість ми маємо щиру, сильну команду, чіткі правила гри та репутацію!

Поділіться:











загрузка...