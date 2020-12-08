За добу від COVID-19 одужали 333 мешканці Тернопільщини, захворіли — 188
188 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 08 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5 (чоловік 67 р. м. Тернопіль, чоловік 69 р. смт Підволочиськ, жінка 75 р. Гусятинський район м. Копичинці, жінка 45 р. м. Тернопіль, чоловік 72 р. м. Бережани).
одужало – 333 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1001
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 29979 осіб;
одужало – 24013 осіб;
летальних випадків – 406 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 7976 (6127 одужало, 94 летальних, 1755 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1566 (1235 одужало, 15 летальних, 316 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1418 (1163 одужало, 22 летальних, 233 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1149 (1030 одужало, 18 летальних, 101 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1524 (1150 одужало, 23 летальних, 351 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1326 (1095 одужало, 27 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 204 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1368 (1104 одужало, 19 летальних, 245 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 684 (602 одужало, 9 летальних, 73 продовжують хворіти);
– Козівський район – 875 (700 одужало, 6 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1707 (1413 одужало, 28 летальних, 266 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 771 (618 одужало, 2 летальних, 151 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1106 (1003 одужало, 22 летальних, 81 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1202 (868 одужало, 13 летальних, 321 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 415 (374 одужало, 3 летальних, 38 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1249 (1028 одужало, 26 летальних, 195 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2510 (1886 одужало, 27 летальних, 597 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2189 (1755 одужало, 31 летальних, 403 продовжують хворіти);
– Шумський район – 944 (862 одужало, 20 летальних, 62 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (56 осіб)
Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Тростянець – 2
• с. Слов’ятин – 1
• с. Поручин – 1
Борщівський район (3 особи):
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Вовківці – 2
Бучацький район (3 особи):
• с. Костільники – 1
• с. Переволока – 1
• с. Сновидів – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• м. Хоростків – 3
• м. Копичинці – 6
Заліщицький район (6 осіб):
• с. Колодрібка – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Синьків – 4
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Раковець – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Вертелка – 1
Козівський район (16 осіб):
• смт Козова – 14
• с. Дибще – 1
• с. Медова – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 7
• м. Почаїв – 2
• с. Лосятин – 1
• с. Гаї – 1
• с. Підлісці – 3
• с. Рудка – 1
• с. Кушлин – 1
• с. Устечко – 2
️Лановецький район (6 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Краснолука – 1
• с. Гриньки – 3
• с. Якимівці – 1
️Монастириський район (1 особа):
• с. Заставці – 1
Підволочиський район (12 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• с. Зарубинці – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Нове Село – 2
• с. Сухівці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Супранівка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Угринів – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Надрічне – 1
• с. Бурканів – 1
• с. Стара Могильниця – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Підгора – 1
• с. Соколів – 1
• с. Налужжя – 1
• с. Боричівка – 1
Тернопільський район (23 особи):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Івачів Долішній – 2
• с. Велика Лука – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Біла – 2
• с. Соборне – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Забойки – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 7
• с. Шляхтинці – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Байківці – 1
️Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Біла – 1
• с. Улашківці – 2
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Шумбар – 2