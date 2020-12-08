За добу від COVID-19 одужали 333 мешканці Тернопільщини, захворіли — 188

188 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 08 грудня 2020 року.

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 7976 (6127 одужало, 94 летальних, 1755 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1566 (1235 одужало, 15 летальних, 316 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1418 (1163 одужало, 22 летальних, 233 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1149 (1030 одужало, 18 летальних, 101 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1524 (1150 одужало, 23 летальних, 351 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1326 (1095 одужало, 27 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 204 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1368 (1104 одужало, 19 летальних, 245 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 684 (602 одужало, 9 летальних, 73 продовжують хворіти);

– Козівський район – 875 (700 одужало, 6 летальних, 169 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1707 (1413 одужало, 28 летальних, 266 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 771 (618 одужало, 2 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1106 (1003 одужало, 22 летальних, 81 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1202 (868 одужало, 13 летальних, 321 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 415 (374 одужало, 3 летальних, 38 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1249 (1028 одужало, 26 летальних, 195 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2510 (1886 одужало, 27 летальних, 597 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2189 (1755 одужало, 31 летальних, 403 продовжують хворіти);

– Шумський район – 944 (862 одужало, 20 летальних, 62 продовжують хворіти).