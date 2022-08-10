Тернопільським нардепам анулювали дипломатичні паспорти: кому і за що саме

МЗС України анулювало 225 депутатам дипломатичні паспорти.

Зокрема Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичні паспорти тим народним обранцям, які не здали документи після офіційних відряджень.

Про це повідомляє Telegram-канал “УП. Off the record”.

За даними УП, Зеленський злиться, що депутати без діла катаються по закордонах у час війни.

Серед нардепів, яким анулювали дипломатичні паспорти, представники Тернопільщини: Богданець, Гевко, Василів, Марченко, Чайківський, Люшняк.

«ОП вирішив дресирувати нардепів виїздом за кордон в ручному режимі… Слухняний… на тобі диппаспорт і їдь… приїхав поверни паспорт а ні то анулюють…Оп-ля, став в стойку, на тобі цукерку «тузік», – поділився Ігор Мосійчук.

Тернополяни