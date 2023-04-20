Донька Сергія Надала до особняка за 2 млн. $ придбала чергові дорогі апартаменти у Маямі

Донька міського голови Тернополя Сергія Надала придбала чергову коштовну нерухомість у Маямі за за $380 000.

У журналістському розслідуванні «Особняк за $2 млн напередодні війни. Звідки у доньки Сергія Надала кошти на шикарне життя в Маямі» ми розповіли про те, що Анастасія Надал, після закінчення навчання у Швейцарії в престижному університет Glion Institute of Higher Education, переїхала до США. На узбережжі Атлантики у Маямі дівчина вийшла заміж за Рубена Родрігеса, кубинця за національністю.

Родзинкою нашого розслідування став куплений донькою тернопільського мера маєток вартістю 1 870 000 доларів, який вона придбала напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 18 лютого 2022 року.









Також ми розповіли читачам про орендовані, спочатку Анастасією, а згодом і молодою сім’єю Родрігесів, апартаменти у кондомініумі «Mint». «Mint» – одна з трьох будівель комплексу Riverfront в районі Брікел у центрі Маямі. Інших два кондомініуми називаються «Ivy» та «The Wind».

Саме у «The Wind» 16 лютого 2023 року за 380 000 доларів придбала Анастасія Родрігес апартаменти №3315.



















Під час купівлі цієї нерухомості своєю поштовою адресою Anastasiia Rodrigues вказала вище згаданий особняк. Нагадаємо, адреса ранчо Hidden Palms – 7300 SW 77 AVE.

Як і у всіх попередніх операціях з нерухомістю інтереси Анастасії у даному придбанні представляла президент Morganaro Group Ніаан Морган. Зокрема, саме ця ріелтор продавала перше помешкання сім’ї Родрігесів – таунхауз у Pembroke Pines за адресою 634 NW 208th DR.

Також зазначимо, що компанія FirstService Residential з обслуговування ОСББ, в якій працює Анастасія Родрігес, надає послуги кондомініуму «The Wind». Зокрема, її співробітники вказані як контактні особи щодо надання послуг жителям будинку.

Як і у випадку вересневого розслідування ми надали можливість Сергію Надалу прокоментувати зазначену інформацію. Людина, з якою ми контактували минулого разу, не відповіла на нашу пропозицію. Імовірно, Сергій Віталійович вчергове відповість прес-релізом на Фейсбук-сторінці щодо «наклепу» на нього та його сім’ю. Але ж він міг прокоментувати та спростувати наведені дані і чомусь цього не зробив. Здається, усім і так усе зрозуміло.

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