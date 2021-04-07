Другий раз за місяць у Тернополі зникає 15-річна Вікторія

Тернопільський районним управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується неповнолітня Копко Вікторія Володимирівна, 15 років, яка 06.04.2021 у вечірній час вийшла з дому та не повернулась, на даний час місцезнаходження дівчини не відомо.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 164 см., худорлявої статури, обличчя кругле, очі карі, волосся довге, темно-русявого кольору.

ОДЯГНЕНА: куртка коричневого кольору в клітинку, темносиня шапка, сині джинси, чорні черевики з малюнком, рюкзак вишневого кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 368-22-93.

Нагадаємо, дівчинка вже зникала 24 березня вийшла з дому на прогулянку та не повернулась. 25 березня дівчину поліція доправила до батьків – школярка об’єктом злочинних посягань не стала.