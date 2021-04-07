Вітання голови ОДА Володимира Труша зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці

Шановні жителі Тернопільщини!

Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найбільших християнських свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня вісник Божий, Архангел Гавриїл приніс звістку Діві Марії про майбутнє народження Сина Божого. Тим самим людям було дано знак про початок спасіння людського роду.

Благовіщення також називають святом весни й загального благоденства в природі. Саме тому у народі говорять, що у цей день відбувається третя зустріч зими з весною і вважається, що весна остаточно поборола зиму.

Від щирого серця бажаю, щоб Боже благословіння ніколи не покидало українську землю, а засади християнської моралі зміцнювали наш дух і додали надії та натхнення задля процвітання та світлого майбутнього.

Нехай у Ваших оселях завжди панує здоров’я, щастя, добробут, серце пломеніє любов’ю, а помисли будуть щирими та добрими!

З повагою, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш