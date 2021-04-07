19 померли: 567 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині
567 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 07 квітня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 19
– чоловік 72 р. м. Тернопіль
– чоловік 80 р. Тернопільський район с. Буцнів
– чоловік 61 р. Тернопільський район с. Гаї-Шевченківські
– чоловік 46 р. м. Тернопіль
– чоловік 73 р. Кременецький район м. Почаїв
– чоловік 52 р. м. Бучач
– чоловік 84 р. Чортківський район с. Верб’ятин
– жінка 50 р. м. Тернопіль
– чоловік 82 р. м. Тернопіль
– чоловік 64 р. м. Тернопіль
– чоловік 72 р. Тернопільський район с. Двірці
– чоловік 72 р. м. Тернопіль
– жінка 89 р. м. Тернопіль
– жінка 65 р. м. Тернопіль
– жінка 66 р. Тернопільський район с. Струсів
– чоловік 69 р. Тернопільський район с. Ангелівка
– чоловік 77 р. м. Тернопіль
– чоловік 76 р. Кременецький район с. Ходаки
– чоловік 85 р. Чортківський район с. Горошова
одужало – 446 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1804
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 58229 осіб;
одужало – 47223 осіб;
летальних випадків – 870 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6204 (5345 одужало, 92 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1304 (1118 одужало, 25 летальних)
– Тернопільський район – 35234 (28195 одужало, 493 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 16063 (12770 одужало, 223 летальних)
– Чортківський район – 16791 (13683 одужало, 282 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2356 (1828 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (70 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 5
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 3
• Кременецька міська ОТГ – 34
• Лановецька міська ОТГ – 20
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (439 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 3
• Бережанська міська ОТГ – 17
• Білецька сільська ОТГ – 6
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 19
• Великобірківська селищна ОТГ – 4
• Великогаївська сільська ОТГ – 5
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 28
• Зборівська міська ОТГ – 9
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 4
• Козівська селищна ОТГ – 8
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 6
• Нараївська сільська ОТГ – 3
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 33
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 4
• Скалатська міська ОТГ – 21
• Скориківська сільська ОТГ – 17
• Теребовлянська міська ОТГ – 14
• Тернопільська міська ОТГ – 236
Чортківський район (58 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 14
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 5
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 4
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 20