Два депутати вийшли зі складу Тернопільської районної ради

25 січня в приміщенні сесійної зали Тернопільської районної ради відбулася чергова двадцять четверта сесія районної ради сьомого скликання під керівництвом голови районної ради Андрія Галайка. Серед іншого на сесії йшлося і про дострокове припинення повноважень депутатів Тернопільської районної ради сьомого скликання Дмитра Йосиповича Грабаса та Петра Петровича Литвина, у зв’язку з тим, що тепер вони стали депутатами Білецької ОТГ, яка утворилася наприкінці 2018 року.

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