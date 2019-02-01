Як туман змінює Тернопіль (фото)

М’яко наступаючи, ховає деталі, робить все розмитим. Туман м’якою ватою застеляє овид. Приглушує звуки. Підправляє в мандрівку країною часткової депривації. Усамітнює.

Місто в тумані та місто, коли яскраво світить сонце, геть інше. Властиво, не так воно, як наше сприйняття його. Викочуються давні інстинкти самозбереження – а що, коли хтось закутався в той туман, і чигає на подорожнього. Шлях з точки А в точку Б у таких умовах прирівнюється до випробовування.

Але ж то цікаво. Так, ніби гостюєш у іншому вимірі.

Анна Золотнюк.

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