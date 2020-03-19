Два портативні апарати штучної вентиляції легень отримав від держави Тернопіль

Медзаклади, які визначені госпітальними базами для для хворих на коронавірус отримали апарати штучної вентиляції легень

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час робочої наради з керівниками міських та обласних медзакладів.

Два портативні апарати штучної вентиляції легень з державного резерву на безоплатній основі виділено КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» та КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги відповідно до наказу «Про розподіл матеріальних цінностей» управління охорони здоров’я ТОДА та з метою раціонального і цільового використання матеріальних цінностей державного резерву, отриманих відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.02.2020 року № 380 «Про отримання та відпуск матеріальних цінностей», а також враховуючи рішення засідання оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території області, протокол № 4 від 16 березня 2020 року.

Їх розподіл проводить комунальна установа «База спеціального медичного постачання» Тернопільської обласної ради.