У тернопільському зоокутку через пташиний грип гине птиця

Весна – хороша пора року, коли все навколо прокидається від зимового сну і вся природа оживає. Та ця пора має певні застереження і коли їх не враховувати, вони можуть перерости у чималі проблеми. Весною повертаються з вирію перелітні птахи, які можуть бути носіями збудників інфекційних захворювань. Одне з таких – грип птиці. Про цю хворобу вже було сказано чимало. І сьогодні важко назвати європейську країну, у якій би в останні місяці не реєструвалось це захворювання. Хвороба виникала і в Україні. Не обминула вона і Тернопільську область. Так цими днями захворювання на грип птиці було зареєстроване у зоокутку парку «Топільче» Комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» (далі – Зоокуток), де спершу було запідозрено діагноз при серологічному дослідженні крові, проведеному Тернопільською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» і згодом, вже вірусологічним дослідженням, підтверджено такою ж Івано-Франківською лабораторією, яка уповноважена на проведення таких досліджень в областях західного регіону України. В Зоокутку загинуло 5 гол. водоплавної птиці (три лебеді-шипуни, одна казарка та одна мускусна качка).

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в області проводилось епізоотичне розслідування, яким було встановлено, що водоплавна птиця із Зоокутка, де крім перелічених видів утримуються також гуси холмогорської та великої сірої порід, тривалий час перебувала на водоймах гідропатку, де контактувала із дикою перелітною птицею (крижні, лиски та ін.), яка у великій чисельності перебуває на території каскаду водойм гідропарку. Тож інфікування птахів Зоокутка очевидно відбулось від дикої перелітної птиці.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконкомі Тернопільської міської ради від 15.03.2021 року №2-2021 на території Зоокутка введено карантин, визначено зони захисту і нагляду та затверджено план оздоровчих заходів, який введено в дію.

Здавалось би – все зрозуміло. Встановлено діагноз, визначено порядок дій і залишається лиш вчасно і відповідально все виконувати. Та викликає занепокоєння той факт, що незважаючи на численні застереження та роз’яснення через телебачення, пресу та усну роз’яснювальну роботу, окремі власники птиці не прислуховуються до рекомендацій та вказівок ветеринарних фахівців, а наслідки такого ігнорування можуть бути непередбачувані.

Вважаю не зайвим лишній раз нагадати, що період весняної та осінньої міграцій перелітних птахів є часом загрози для домашньої птиці. Тому слід всяким чином запобігати контакту свійських птахів з дикою перелітною птицею, особливо на водоймах. Дика водоплавна птиця може бути резервуаром і джерелом вірусу грипу, проте сама – клінічно не хворіти, але при контакті з домашньою, ймовірність інфікування останньої є дуже високою.

Також нагадаю, що спалах грипу птиці – це проблема не лише її власника. Хвороба має і негативний економічний вплив. І справа не лише в тім, що йдуть втрати від загибелі птахів чи їх евтаназії та затрат на проведення оздоровчих заходів. А проблема ще й у тому, що при реєстрації грипу, до регіону, де виник його спалах, а часто й до території цілої держави може бути застосовано заборону щодо експорту продукції птахівництва.

Нагадаю також, що пташиний грип є небезпечним не лише для пернатих представників тваринного світу, а може нести загрозу також для здоров’я і життя людини.

Тому при підтвердженні грипу не варто піддавати сумніву правильність діагнозу навіть у випадках, коли та птиця, що залишилась живою, не проявляє ніяких клінічних симптомів. І чим скоріше будуть розпочаті оздоровчі заходи, тим більша ймовірність локалізації та знищення джерела збудника і ліквідації захворювання.