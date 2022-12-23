Дві аптеки працюють у Тернополі в цілодобовому режимі

Для того, щоб громадяни мали змогу терміново придбати лікарські препарати, у Тернополі працюють дві аптеки в цілодобовому режимі.

Знаходяться вони за адресами:

вул. Андрія Сахарова, 2 (Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157);

вул. Патріарха Любомира Гузара, 2 (аптека №72);

Також закликаємо громадян мати запаси медикаментів загальної дії та тих, які потребують спеціального призначення відповідно до вашого стану здоров’я.

Знайти перелік всіх аптек, які працюють у місті на час відсутності електроенергії можна у додатку у додатку «е-Тернопіль» , він доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.