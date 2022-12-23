15:57 | 23.12.2022
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На Тернопільщині горів багатоповерховий будинок: евакуювали понад 30 людей

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23 грудня  о 01.27 в м. Кременець Кременецької ТГ Кременецького району виникла пожежа в 5-ти поверховому житловому будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено електролічильник та речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін коридору квартири та вхідні двері.
Під час гасіння пожежі врятовано 2 осіб, евакуйовано 32 особи, з них 3 дитини. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління, під час гасіння врятовано 1 багатоповерховий житловий будинок.

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