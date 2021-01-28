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Дві людини померли і 213 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині за 28 січня

Irena 0 Views Прокоментуй!

213 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 47 р. м. Борщів, жінка 69 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 164 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 680
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 37396 осіб;
🔺одужало – 34384 осіб;
🔺летальних випадків – 521 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10544 (9189 одужало, 126 летальних);
– Бережанський район – 1889 (1784 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1727 (1639 одужало, 34 летальних);
– Бучацький район – 1333 (1248 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1785 (1700 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1623 (1492 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1849 (1739 одужало, 28 летальних);
– Зборівський район – 848 (814 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1167 (1040 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2152 (2012 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 962 (906 одужало, 5 летальних);
– Монастириський район – 1222 (1136 одужало, 24 летальних);
– Підволочиський район – 1481 (1401 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 505 (483 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1512 (1376 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3152 (2914 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2456 (2368 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1189 (1143 одужало, 22 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (75 осіб)

⭕️Бережанський район (3 особи):

• с. Жовнівка – 2

• с. Жуків – 1

⭕️Борщівський район (8 осіб):

• м. Борщів – 5

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Верхняківці – 1

• с. Горошова – 1

⭕️Бучацький район (3 особи):

• с. Порохова – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Стінка – 1

⭕️Гусятинський район (7 осіб):

• м. Хоростків – 1

• смт Гримайлів – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Сидорів – 1

• с. Яблунів – 3

⭕️Заліщицький район (16 осіб):

• м. Заліщики – 13

• с. Поділля – 2

• с. Щитівці – 1

⭕️Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Красносільці – 1

• с. Грицівці – 1

• с. Максимівка – 3

⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Загір’я – 2

• с. Присівці – 1

⭕️Козівський район (14 осіб):

• смт Козова – 9

• с. Конюхи – 1

• с. Хоробрів – 1

• с. Ценів – 1

• с. Ішків – 1

• с. Криве – 1

⭕️Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 4

• с. Куликів – 1

• с. Двірець – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (22 особи):

• м. Монастириська – 4

• сел. Коропець – 3

• с. Горішня Слобідка – 13

• с. Ковалівка – 1

• с. Рідколісся – 1

⭕️Підволочиський район (11 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 4

• с. Токи – 1

• с. Галущинці – 2

• с. Новосілка – 1

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• с. Мужилів – 2

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• м. Теребовля – 1

• смт Микулинці – 2

⭕️Тернопільський район (21 особа):

• смт Великі Бірки – 3

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Ступки – 3

• с. Красівка – 2

• с. Йосипівка – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Чистилів – 2

• с. Настасів – 2

• с. Біла – 1

• с. Забойки – 2

• с. Байківці – 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 3

• с. Ягільниця – 1

• с. Сосулівка – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Біла – 1

⭕️Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 2

• с. Матвіївці – 1

• с. Бриків – 1

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