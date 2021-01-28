Дві людини померли і 213 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині за 28 січня
213 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (75 осіб)
Бережанський район (3 особи):
• с. Жовнівка – 2
• с. Жуків – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 5
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Верхняківці – 1
• с. Горошова – 1
Бучацький район (3 особи):
• с. Порохова – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Стінка – 1
Гусятинський район (7 осіб):
• м. Хоростків – 1
• смт Гримайлів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Яблунів – 3
Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 13
• с. Поділля – 2
• с. Щитівці – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Красносільці – 1
• с. Грицівці – 1
• с. Максимівка – 3
Зборівський район (3 особи):
• с. Загір’я – 2
• с. Присівці – 1
Козівський район (14 осіб):
• смт Козова – 9
• с. Конюхи – 1
• с. Хоробрів – 1
• с. Ценів – 1
• с. Ішків – 1
• с. Криве – 1
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 4
• с. Куликів – 1
• с. Двірець – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (22 особи):
• м. Монастириська – 4
• сел. Коропець – 3
• с. Горішня Слобідка – 13
• с. Ковалівка – 1
• с. Рідколісся – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 4
• с. Токи – 1
• с. Галущинці – 2
• с. Новосілка – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Мужилів – 2
Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 2
Тернопільський район (21 особа):
• смт Великі Бірки – 3
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Ступки – 3
• с. Красівка – 2
• с. Йосипівка – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Чистилів – 2
• с. Настасів – 2
• с. Біла – 1
• с. Забойки – 2
• с. Байківці – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Ягільниця – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 2
• с. Матвіївці – 1
• с. Бриків – 1