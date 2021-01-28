«Свої» та «чужі» атовці: у Тернополі одним захисникам землю дають, а інших – «футболять»

Так уже повелося, незважаючи на те, що воїни АТО мають право на першочергове отримання земельних ділянок, таланить у цьому не всім. Такі випадки не поодинокі в Україні, і Тернопіль не став винятком. Уже понад три роки шість учасників бойових дій намагаються отримати земельні ділянки у Тернополі. За захистом своїх прав атовці навіть звернулися до суду. Вся ця ситуація набула розголосу не тільки в масштабах області, а й всієї України. Що ж трапилося, з’ясовували журналісти Номер Один.

Тернопільська міська рада землю дає, але не всім

Ситуація насправді нагадує українську казку про сороку-ворону, і за аналогією цього персонажа можна порівняти з Тернопільською міською радою, яка землю дає, але не всім. Андрій Гук, Олег Цимбала, Володимир Шуляк, Володимир Чикало, Андрій Зот, Ігор Цимбалюк – воїни АТО першої, другої та третьої хвилі мобілізації. Ось уже третій рік вони намагаються скористатися своїм законним правом отримати земельні ділянки. Мова йде про клаптик землі на окраїні міста. Вперше проєкт рішення сесії ТМР по відведенню земельної ділянки атовцям було опубліковано на сайті міськради 12 грудня 2018 року. У лютому 2019-го його було винесено на розгляд сесії. Тоді з 39 присутніх свій голос «за» віддав тільки один депутат – Віктор Шумада, решта ж утрималися або не голосували. У липні 2019-го цей проєкт знову потрапляє на сесію, і цього разу вже четверо депутатів віддають свій голос «за», решта ж знову утримуються або не голосують. Втретє воїни АТО звертаються за землею у лютому 2020-го, депутати ухвалюють рішення про повну відмову в наданні дозволу щодо розробки проєкту землеустрою.

Згодом до виконавчого комітету звертається один із захисників Андрій Зот і отримує відповідь за підписом заступниці міського голови Вікторії Остапчук, в якій ідеться про те, що «згідно з зауваженням, до проєкту додано Висновок на проєкт зони санітарної охорони водозабору №1 м. Тернополя ДП «Західукргеологія», що вказує на необхідність отримання висновків КП «Тернопільводоканал» з приводу можливості відведення зазначеної земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд за адресою вул. Новий Світ».

І можливо, відмова могла би бути правомірною, якби не одне «але»… Землю під забудову площею 0, 08 га на вищевказаній ділянці без проблем виділили мешканцю Тернополя Володимиру Маркевичу. Таке рішення було ухвалено депутатами 5 жовтня 2018 року. Згодом пан Володимир відмовляється від земельної ділянки, і вже 19 грудня 2018 року депутати голосують за виділення цієї землі Зіновії Миколаївні Маркевич.

За даними відкритих баз, Володимир Петрович Маркевич та Зіновія Миколаївна Маркевич проживають у Тернополі за однією адресою. Пані Зіновії на момент ухвалення першого рішення сесії – 75 років. На публічній кадастровій карті зараз тих 8 соток розділено на дві рівні земельні ділянки. Витяги про речові та майнові права з публічної кадастрової карти не показують власників.

Атовці шукають правду в судах і виграють їх

Незважаючи на те, що хлопці відвоювали на сході, їм довелося знову вступити в бій, щоправда, на цей раз із бюрократизмом чиновників.

Вони оскаржують рішення сесії ТМР «Про відмову…» в Тернопільському окружному адміністративному суді (ТОАС). І Феміда сказала своє слово: рішенням суду від

18.05.2020 р. у справі №500/642/20 відмову ТМР визнали протиправною та скасували.

Разом з тим, суд зобов’язав міську раду повторно розглянути заяви шести учасників бойових дій. А також звітувати перед Фемідою про виконання судового рішення. Міськрада оскаржувала цей вердикт в апеляційному та касаційному порядку. Однак усі вищі інстанції залишили в силі рішення ТОАС. Кінцева дата на звіт встановлена 28 грудня 2020 року.

Позиція міського голови звелася до формальностей

Поки атовці шукали захисту в суді, розпочалася нова каденція міської ради. І хоч депутатський корпус поповнився новими обличчями, в тому числі й волонтерами АТО, міський голова залишився той самий. 27 листопада він звернувся до депутатського корпусу.

– Неодноразово ми відхиляли цей проєкт рішення. Люди звернулися до суду. Суд зобов’язав нас винести на розгляд сесії цей проєкт рішення. Тому усвідомлюю наперед, що це рішення не може бути ухвалене. Але ми мусимо виконати рішення суду і дати на ваш розгляд, – сказав Сергій Надал.

Цих слів пана Надала виявилось достатньо для кожного депутата щодо очікуваного результату. Інформації про те, що просять земельні ділянки учасники бойових дій, у залі не прозвучало.

– Виконуємо формальну функцію і виносимо на голосування, – резюмував проєкт рішення міський голова.

І як результат, проголосували «проти» 24 депутати, 16 – утрималися. «Формальна функція» виявилась недостатньою, щоби виконати рішення суду. Тому 18 грудня на наступній сесії Сергій Надал просить депутатів включити знову те ж питання у порядок денний. Воно розглядалося майже останнім.

– Ми маємо на руках перше за всю історію абсурдне, на мою думку, рішення суду. Там написано, що зобов’язати міську раду ухвалити рішення про надання дозволу на складання проєкту землеустрою. Тобто не розглянути, не вивчити, а зобов’язати ухвалити рішення. На попередній сесії ми розглянули. Рішення не ухвалили. Оскільки воно не ухвалене, автоматично вносимо ще раз, поки не буде ухвалено якесь інше рішення, – повідомив очільник міста.

«Якесь рішення», точніше свою правку, вніс депутат, голова фракції ВО «Свобода» Антон Горохівський. Він запропонував не надати, а відмовити учасникам бойових дій у наданні їм дозволів на землю. Результат голосування міських депутатів: 0 – проти, 0 – утрималися, 41 – «за».

Підроблений текст рішення?

Утім текст рішення сесії ТМР № 8/2/135 від 18.12.2020 р., за який проголосував 41 депутат, зовсім відмінний від озвученого. На сайті міської ради рішення оприлюднено. І – о диво! – у першому пункті результативної частини рішення звучить «дати дозвіл». Здавалось би, перемога. Але за що тоді депутати голосували? Та ж мали б відмовити? Однак цитуємо другий пункт рішення: «Враховуючи те, що рішенням Тернопільської міської ради від 29.05.2020 р., №7/50/143 «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Новий Світ комунальному підприємству «Тернопільводоканал» Тернопільською міською радою вже дано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування площею до 0,4100 га за вказаним місцем розташування вул. Новий Світ комунальному підприємству «Тернопільводоканал» для виробничих потреб, пункт 1 даного рішення вважати таким, що втратив чинність».

Найімовірніше це підміна пропозиції депутата Горохівського і власне міського голови Сергія Надала. Першим пунктом нібито надають, мовляв, виконуємо рішення суду. Другий пункт каже: «Пункт 1 вважати таким, що втратив чинність». Але ж депутати не за це голосували.

Тим часом тернопільський журналіст-розслідувач Назар Наджога на своїй сторінці у соціальній мережі звернувся до депутатів, які позиціонують себе волонтерами АТО. На його заклик відгукнулася депутат міської ради і повідомила, що не голосувала за таку редакцію рішення, яку бачить на сайті ТМР, а віддала свій голос за таку редакцію, яку озвучував міський голова – “Відмовити”.

Попри запевнення міського голови, що в цій ситуації буде крапка, насправді фініш далеко. І все це, ймовірно, нагадує підробку сесійного рішення, що може потягнути за собою кримінал.

– Ми подали до виконавчої служби весь пакет документів. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду Тернопільською міською радою, – розповідає один із шести учасників бойових дій Андрій Зот.

Тим часом КП «Тернопільводоканал» не поспішає оформляти там земельну ділянку. Пройшло понад пів року, а для землі КП кадастровий номер не присвоєний.

Натомість поруч виділена земельна ділянка для 75-річної бабусі на житло. Неподалік під забудову ще одного житлового будинку. Третя – для будівництва церкви. І четвертий масив отримували поліцейські, щодо яких Олександр Богомол говорив, що вони, мовляв, відмовилися. Де просили землю правоохоронці, має вирости багатоповерхівка.

Прогнозуємо, що крапка у цій справі буде поставлена не скоро, а поки залишається сподіватися, що захисники України зможуть використати своє право, гарантоване їм законом.

P.S.: У матеріалі використано дані сайту «Очевидець. Медіа».

Ольга Дощ