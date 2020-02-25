11:32 | 25.02.2020
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Новини Тернополя 

Дві учениці сільської школи на Тернопільщині пройшли до фіналу всеукраїнського конкурсу шкільних бізнес-проектів

Irena 1 Views Прокоментуй!

Дівчата з села Яблунова Гусятинського району Ірина Задорожна та Вікторія Возна пройшли до фіналу всеукраїнського конкурсу шкільних бізнес проектів Diamond Challenge for High School Entrepreneurs і отримали хороші коментарі від міжнародного жюрі.

27 лютого у Києві відбудеться захист англійською мовою. Ідея проекту полягає у створенні мобільного додатку BeU, який допомагатиме людям покращувати їх внутрішнє самомочуття та підвищувати впевненість у собі.

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