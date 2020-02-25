На Підволочищині злодій викрав камеру відеонагляду, але далеко не втік

Про протиправний вчинок поліцейським Підволочиського відділу поліції повідомила власниця крамниці у містечку Скалат. Відчиняючи уранці торговий заклад, жінка виявила відсутність камери відеонагляду.

Поліцейські розшукали нічного злодія. Ним виявився 27-річний мешканець Гусятинського району. Молодик в минулому притягувався до відповідальності за крадіжку з магазину.

За безглуздий, однак протиправний вчинок доведеться відповісти. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ.