11:00 | 25.02.2020
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На Підволочищині злодій викрав камеру відеонагляду, але далеко не втік

Irena 1 Views Прокоментуй!
Про протиправний вчинок поліцейським Підволочиського відділу поліції повідомила власниця крамниці у містечку Скалат. Відчиняючи уранці торговий заклад, жінка виявила відсутність камери відеонагляду.
 
Поліцейські розшукали нічного злодія. Ним виявився 27-річний мешканець Гусятинського району.  Молодик в минулому притягувався до відповідальності за крадіжку з магазину.
 
За безглуздий, однак протиправний вчинок доведеться відповісти. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ.
 

 

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