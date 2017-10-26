Двірник із вул. Тарнавського втомився викидати “подарунки” від сусідів

“Подарунки” зі сміття на прибудинкову територію вул. Тарнавського, 4 неоднарозово приносили сусіди із будинків №7,3 вул. Чалдаєва. Хто підкидає сміття, з’ясували за адресами на викинутих квитанціях.

Як розповідають співвласники будинку на вул. Тарнавського, двірник втомився кілька разів у день переносити “подарунки” в контейнер для твердих побутових відходів.

Депутат тутешнього округу Сергій Лупак переконаний, що такі неприємні сюрпризи спровокувано тим, що між будинками №7 та №9 на виїзді з двору тимчасово розмістили контейнери для сміття, позаяк зараз триває ремонт двору. Деякі співвласники будинку №7 проти повернення контейнерів для ТПВ на попереднє місце після закінчення ремонту, й засмічують чужу прибудинкову територію.

Фото Сергія Лупака.