Тернопільські аудитори знайшли серйозні порушення у сфері держзакупівель

Впродовж дев’яти місяців цього року аудитори Тернопільщини перевірили на правильність чимало документів щодо публічних закупівель. Як наслідок, вберегли державний бюджет від зайвих витрат на 846 млн грн, які збиралися витратити на купівлю товарів, робіт та послуг.

Приміром, скасували 35 конкурсних торгів щодо закупівель на 837,5 млн грн. Розірвано 10 діючих договорів (тут йдеться про 8,5 млн грн).

А ще аудитори перевірили, чи дотримуються законодавства у сфері публічних закупівель ті, хто їх проводить. І порушників, які неправильно оформили документи для конкурсних торгів, знайшли. Втім, до адмініністративної відповідальності притягнуто лише одну особу, передбачений штраф — 17 тисяч гривень.