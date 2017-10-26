Про правила прийому в виш у 2018 році розкажуть у тернопільському університеті

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує вступників на День відкритих дверей, який відбудеться 19 листопада 2017 року об 11 годині за адресою: вул. Руська, 56, навчальний корпус №2, читальна зала науково-технічної бібліотеки.

Майбутні студенти ознайомляться із спеціальностями та освітніми програмами, програмами подвійних дипломів і міжнародної академічної мобільності, Правилами прийому до університету в 2018 році, навчальними і науковими лабораторіями, зустрінуться із студентами ТНТУ — випускниками і учасниками програм академічної мобільності.