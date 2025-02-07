Двоє тернополян думали, що самі «мудрі»

Організували шахрайську схему двоє жителів обласного центру. Діяли вони за відпрацьованим планом: знаходили оголошення про продаж електронної техніки та комп’ютерного обладнання на платформі онлайн-оголошень і списувалися з продавцями. Аферисти переконували власників товару у тому, що товарно-транспортну накладну повинен оформляти не продавець, а покупець.

Після того як товар відправляли, зловмисники змінювали суму повернення коштів у накладних, зменшуючи її до мінімальної. Таким чином, продавці залишалися і без товару, і без грошей, а шахраї переставали виходити на зв’язок.

Правоохоронці встановили, що упродовж семи місяців зловмисники ошукали 20 людей. Товар, отриманий злочинним шляхом, вони перепродували. Загальна сума завданих збитків становить майже 290 000 гривень. У ході проведення санкціонованих обшуків слідчі поліції вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Двом організаторам поліцейські вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.