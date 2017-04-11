Двоє циганів знову обікрали приватне подвір’я жителів Тернопільщини

6200 гривень та 12 найменувань ювелірних виробів викрали невідомі з будинку у селі Ярославичі Зборівського району. Двоє жінок ромської національності скуповували по селі фасолю, а заодно привласнили і чуже майно.

Непрохані гості зайшли на подвір’я потерпілих від крадіжки селян близько обіду. А свою біду господиня залишила незамкненими двері будинку, а сама поралася по господарству. Чим і поспішили скористатися злодійки. Жінки швидко обшукали помешкання та знайшли у шафі сховані під одягом заощадження. Прихопили з серванту крадійки і усі золоті вироби та втекли.

Зловмисники пересувалися на авто марки «Фольксваген Поло» на номерах з київською реєстрацією. Правоохоронці встановлюють їх особи та вкотре нагадують: остерігайтесь чужинців, що стукають у двері під приводом продати чи купити товар.

Не вірте у слова про страшні родинні пороби та не приставайте на пропозиції зняти закляття, а особливо на готівці чи золоті! Спроваджуйте якнайшвидше таких непроханих осіб подалі від помешкання, а про підозрілих краще одразу повідомити правоохоронцям. Проявляйте пильність та будьте розсудливими!