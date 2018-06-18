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Дипломна робота студентів тернопільського педагогічного університету стала окрасою міста

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ТНПУ ім.В.Гнатюка – найстаріший та найпотужніший освітньо-науковий осередок Західної України, у сучасності знаний лідируючими позиціями у всіх міжнародних та всеукраїнських рейтингових списках, відомий своїми видатними випускниками – науковцями, педагогами, спортсменами, артистами, активними громадськими діячами.

 Потужна науково-педагогічна та матеріально-технічна база дозволяє готувати найкращих. І що б там не говорили, власне, мудрі й талановиті люди – найбільше багатство та успіх будь-якої установи. Цей беззаперечний факт підтвердили сьогодні студенти спеціальності «Дизайн» факультету мистецтв ТНПУ ім.В.Гнатюка Гаврас Павло та Христина Конь. Молоді люди – автори унікальної скульптурної композиції «Лісова пісня», виконаної за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки. Скульптура, урочисто відкрита сьогодні, 12 червня 2018 року, започаткувала мистецьку алею у тернопільському педуніверситеті, адже у талановитих студентів є  багато ідей, натхнення та підтримка навчального закладу, у якому вони навчаються.

Чому саме «Лісова пісня»?

Автор Павло Гаврас задумався і сказав: «Бо це закоханість, любов, гармонія з природою, це вічне».

Дійсно, наче живі, Мавка і Лукаш закохано дивляться один на одного, манять до себе таємничістю та незвіданістю. Творці зуміли оживити камінь.

Скільки часу працювали над скульптурою?

Павло Гаврас: Задум виношували близько року, а фактично робота тривала 4 місяці.

Хто надав матеріали?

Павло Гаврас: Університет повністю забезпечив всім необхідним. Я вдячний за віру у нас. Вдячний за підтримку адміністрації вишу, деканату, кафедрі, нашим науковим керівникам:  заслуженому художнику України, доценту Вільгушинському Р.К. та кандидату мистецтвознавства, доценту Маркович М.Й., а також своїм одногрупникам.

Що ви можете сказати про роботу над композицією?

Христина Конь: Інколи було важко, хотілось часом зовсім змінити тему роботи, але я задоволена результатом. Я дякую ТНПУ ім.В.Гнатюка за те зернятко тепла, радості та любові, яке він закладає в наших серцях, і воно, справді, плідно проростає.

Ректор університету професор Буяк Б.Б. оголосив про відкриття мистецької алеї у ТНПУ ім.В.Гнатюка, подякував студентам за талант,  можливість поринути в казку та за те, що вони «зуміли прокласти стежину у вічне».

Відтепер тернополяни та гості міста можуть не тільки зустріти Лукаша та Мавку, але й зробити колоритне фото з ними, відпочити від сірих буднів та поринути у світ фантастично-казкового кохання.

Надія Раківська

Дипломна робота студентів тернопільського педагогічного університету стала окрасою міста

Автори скульптурної композиції "Лісова пісня" Павло Гаврас та Христина Конь

Дипломна робота студентів тернопільського педагогічного університету стала окрасою міста

ТНПУ ім.Гнатюка: відкриття мистецької алеї

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