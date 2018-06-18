Дипломна робота студентів тернопільського педагогічного університету стала окрасою міста

ТНПУ ім.В.Гнатюка – найстаріший та найпотужніший освітньо-науковий осередок Західної України, у сучасності знаний лідируючими позиціями у всіх міжнародних та всеукраїнських рейтингових списках, відомий своїми видатними випускниками – науковцями, педагогами, спортсменами, артистами, активними громадськими діячами.

Потужна науково-педагогічна та матеріально-технічна база дозволяє готувати найкращих. І що б там не говорили, власне, мудрі й талановиті люди – найбільше багатство та успіх будь-якої установи. Цей беззаперечний факт підтвердили сьогодні студенти спеціальності «Дизайн» факультету мистецтв ТНПУ ім.В.Гнатюка Гаврас Павло та Христина Конь. Молоді люди – автори унікальної скульптурної композиції «Лісова пісня», виконаної за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки. Скульптура, урочисто відкрита сьогодні, 12 червня 2018 року, започаткувала мистецьку алею у тернопільському педуніверситеті, адже у талановитих студентів є багато ідей, натхнення та підтримка навчального закладу, у якому вони навчаються.

Чому саме «Лісова пісня»?

Автор Павло Гаврас задумався і сказав: «Бо це закоханість, любов, гармонія з природою, це вічне».

Дійсно, наче живі, Мавка і Лукаш закохано дивляться один на одного, манять до себе таємничістю та незвіданістю. Творці зуміли оживити камінь.

Скільки часу працювали над скульптурою?

Павло Гаврас: Задум виношували близько року, а фактично робота тривала 4 місяці.

Хто надав матеріали?

Павло Гаврас: Університет повністю забезпечив всім необхідним. Я вдячний за віру у нас. Вдячний за підтримку адміністрації вишу, деканату, кафедрі, нашим науковим керівникам: заслуженому художнику України, доценту Вільгушинському Р.К. та кандидату мистецтвознавства, доценту Маркович М.Й., а також своїм одногрупникам.

Що ви можете сказати про роботу над композицією?

Христина Конь: Інколи було важко, хотілось часом зовсім змінити тему роботи, але я задоволена результатом. Я дякую ТНПУ ім.В.Гнатюка за те зернятко тепла, радості та любові, яке він закладає в наших серцях, і воно, справді, плідно проростає.

Ректор університету професор Буяк Б.Б. оголосив про відкриття мистецької алеї у ТНПУ ім.В.Гнатюка, подякував студентам за талант, можливість поринути в казку та за те, що вони «зуміли прокласти стежину у вічне».

Відтепер тернополяни та гості міста можуть не тільки зустріти Лукаша та Мавку, але й зробити колоритне фото з ними, відпочити від сірих буднів та поринути у світ фантастично-казкового кохання.

Надія Раківська

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