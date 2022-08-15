Директор тернопільської школи заявила, що дистанційного навчання з 1 вересня не буде

Поки голова Тернопільської ОВА проводить опитування, яким чином в області будуть проводити навчання у школах – офлайн, тобто в класах, чи онлайн, тобто дистанційно, або ж таки за змішаною формою, у Тернополі, схоже, вже зробили вибір і за батьків в тому числі.

Принаймні, саме так емоційно коментують події навколо майбутнього освітнього процесу батьки школярів, які не розуміють, що на них чекає вже менш, ніж за місяць.

Директор тернопільської ЗОШ №28 Лілія Вавринів повідомила, що дистанційну форму навчання організувати не зможуть, адже дуже великий об’єм роботи та й викладачам за це доплачувати не будуть. Тому, як то кажуть, або в школу, або вчіть дітей самостійно за сімейною формою навчання. Найімовірніше, що тих учнів, які перебувають за кордоном, навчати взагалі не будуть.

«Якщо у школі не організована дистанційна форма навчання і батьки вирішили не вибирати очну форму навчання з першого вересня, то можна перейти на сімейну форму або екстернат. Ми не плануємо дистанційної форми. Лише очна, сімейна та екстернат. От саме, тому, що потрібно цінувати вчительську працю і подвійне навантаження зобов’язує до подвійної оплати», — пише Лілія Вавринів.

Про це неодноразово говорив і в ефірах міський очільник Тернополя Сергій Надал.

«Кожен з батьків буде писати відповідну заяву на ім’я керівника школи і приймати рішення щодо форми навчання своїх дітей. Тобто чи безпосередньо дитина буде навчатися в класі (в режимі офлайн), чи про те, що дитина навчається вдома за сімейною формою навчання. У більшості шкіл навчання буде комбіноване – і онлайн, і офлайн,бо багато шкіл не має відповідних укриттів, де можна сховати усіх учнів. Можливо це буде декілька змін, побачимо. Близько 20 серпня керівництво шкіл буде робити повторне опитування серед батьків, щоб знати приблизні цифри по кількості дітей, бо деякі взагалі будуть закордоном. Відповідно, по кожній школі буде прийнята своя програма і розклад», — наголосив під час одного з останніх ефірів мер Тернополя.

Варто зазначити, що навіть у сусідній Хмельницькій області, у місті Волочиськ, батькам таки дали можливість отримати дистанційний формат навчання і вони вибирають, або в школі офлайн, або дистанційно – онлайн, а не за сімейною формою навчання, коли вся відповідальність за засвоєння шкільної програми лягає на плечі батьків.

Довідка: Сімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні, не нижчому за стандарти освіти, несуть батьки. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно.

А що ви думаєте з цього приводу? Чи пустите своїх дітей до школи з 1 вересня і як, на вашу думку. Має бути організований освітній процес у час війни.

Тернополяни