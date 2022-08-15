Волонтерський центр тернопільського університету виділив понад 2 тисячі € для закупівлі тепловізора
Тепловізор, штатив та додаткові кріплення для різних поверхонь уже отримали захисники з Тернопільщини, які перебувають на лінії фронту, – про це повідомляють у навчальному закладі ТНПУ.
Важливою особливістю пристрою вартістю понад 90 тисяч гривень є те, що він передає зображення за допомогою мережі. Це дає змогу захисникам спостерігати віддалено та перебувати у безпечніших місцях.
Допоміг у транспортуванні такої цінної покупки з Німеччини випускник Руслан Цьомик.