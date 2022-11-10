Директора будівельної фірми судитимуть за фіктивний ремонт тернопільської фірми

Заволодів бюджетними коштами, виділеними на ремонт тернопільської лікарні – підозрюють директора будівельної фірми, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном та видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства – підрядника з проведення капітального ремонту відділення тернопільської міської комунальної лікарні № 3 підписав акт про виконання робіт, які насправді не були виконані.

На підставі вказаного акта товариству перераховано понад 116 тис грн грн бюджетних коштів, чим завдано збитків місцевому бюджету на вищевказану суму.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.