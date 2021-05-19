Дитина була у стані клінічної смерті: подробиці порятунку дівчинки, яка тонула в тернопільському аквапарку (відео)

Трирічну дівчинку, яку ледь не потонула в аквапарку в Тернополі, перевели із реанімації в звичайну палату.

Дитину дивом врятували два лікарі, які випадково опинилися поруч. В аквапарку з донькою була мама. Утім, вона не побачила, як дитина почала тонути і виявила її лише тоді, коли та вже лежала на поверхні води без тями. Дівчинку намагалися привести до тями працівники аквапарку, але безрезультатно: дитина не дихала.

Тоді малу почали рятувати два медики – хірург та анестезіолог дитячої обласної лікарні, які відпочивали з родинами в аквапарку. “Дитину я вже побачив в стані клінічної смерті. У той момент ми з колегою почали реанімаційні заходи”, – каже хірург, в.о керівника відділення інтенсивної терапії та анестезіології Тернопільської обласної дитячої лікарні Сергій Цісарський.

Трирічну дівчинку, яку ледь не потонула в аквапарку у Тернополі, перевели із реанімації в звичайну палату – вона одужує. Дитину в стані клінічної смерті дивом врятували два лікарі, які випадково опинилися поруч. В аквапарку з донькою була мама, але вона не побачила, як та почала тонути і виявила дитину лише, коли вона вже лежала на поверхні води без тями. Дівчинку намагалися відкачати працівники аквапарку, але безрезультатно – дитина не дихала.

ТСН