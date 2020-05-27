27 травня: на Тернопільщині підтвердили два випадки коронавірусу
Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 27 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1126 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1050 випадків – дорослі, 76 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 816 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 100 (82 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (13 одужало);
– Бучацький район – 67 (62 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 15 (14 одужало);
– Заліщицький район – 45 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 24 (20 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 385 (171 одужало, 7 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (182 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (14 одужало);
– Тернопільський район – 19 (13 одужало);
– Чортківський район – 53 (51 одужало);
– Шумський район – 136 (96 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 17 осіб, в тому числі 7 медиків
☑️проведено 380 досліджень
☑️підтверджено вперше 2 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️Збаразький район (1 особа):
• с. Залісці – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1