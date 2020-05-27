27 травня: на Тернопільщині підтвердили два випадки коронавірусу

Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 27 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1126 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1050 випадків – дорослі, 76 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 816 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 100 (82 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 67 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 15 (14 одужало);

– Заліщицький район – 45 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 24 (20 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 385 (171 одужало, 7 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (182 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (14 одужало);

– Тернопільський район – 19 (13 одужало);

– Чортківський район – 53 (51 одужало);

– Шумський район – 136 (96 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

☑️видужало 17 осіб, в тому числі 7 медиків

☑️проведено 380 досліджень

☑️підтверджено вперше 2 випадки зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Залісці – 1 ⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1