У Тернополі оголошено “червоний рівень” системи оповіщення

За інформацією Українського гідрометцентру про погіршення погодних умов починаючи з 11 лютого, внаслідок впливу активних циклонів, спричинених опадами у вигляді снігу, пониженням температурного режиму оголошуємо “червоний рівень” системи оповіщення на території громади. У зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від Південної циклонічної депресії на території Тернопільської області 10 – 12 лютого 2021 року очікується ускладнення погодних умов:

11 лютого очікуються опади різного фазового стану (вночі дощ та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та сніг). На деревах, лініях електропередач та зв’язку ожеледь та складні відкладення. На дорогах посилиться ожеледиця. Вдень місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовина.

12 лютого – сніг від невеликого до помірного. На дорогах збережеться ожеледиця. Вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина.

Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР підрядні організації, які здійснюють утримання шляхово-мостового господарства, зобов’язано організувати оперативні превентивні заходи із своєчасного очищення та посипання проїзної частини вулиць і тротуарів та забезпечити наявність необхідної кількості механізованої техніки та людських ресурсів.

Наполегливо рекомендуємо водіям максимально уникати курсування автомобілем, утриматися від стоянки автотранспортного засобу на проїзній частині вулиць, не паркувати автомашини на прибудинкових територіях та в недозволених місцях і бути готовими для оперативного його переміщення, щоб на заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.

Суб’єктам підприємницької діяльності рекомендовано організувати належне систематичне утримання прилеглої території до об’єктів господарювання (очищення, посипання).

Також, звертаємо увагу громадянам, про утримання від пересування територією міста без особливої потреби, попередньо спланувавши свої дії та бути більш обережними при необхідності виходу на вулицю.

Патрульна поліція Тернопільської області звертається до учасників дорожнього руху з проханням не виїжджати без крайньої потреби. Не паркуйте свої автомобілі на узбіччях для ефективної та безперебійної роботи снігоприбиральної техніки. не виїжджати без крайньої потреби. Не паркуйте свої автомобілі на узбіччях для ефективної та безперебійної роботи снігоприбиральної техніки.

Шановні водії: у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду і відмовитися від небезпечних маневрів.

Погіршення погодних умов може призвести до порушень роботи служб комунального господарства, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, перебої в електропостачанні. Енергетики просять взяти до уваги штормове попередження синоптиків, з розумінням ставитися до аварійних вимкнень, які можуть бути спричинені поривами вітру та не перенавантажувати телефонні лінії кол-центру. Як правило, у компанії знають про наслідки негоди і намагаються їх ліквідовувати якнайшвидше. Інформацію про вимкнення електропостачання можна дізнатись на офіційному сайті компанії за посиланням https://www.toe.com.ua/ Бережіть себе! Тримайтесь осторонь електрообладнання та повітряних ліній електропередач в негоду.