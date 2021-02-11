У Тернополі оголошено “червоний рівень” системи оповіщення
За інформацією Українського гідрометцентру про погіршення погодних умов починаючи з 11 лютого, внаслідок впливу активних циклонів, спричинених опадами у вигляді снігу, пониженням температурного режиму оголошуємо “червоний рівень” системи оповіщення на території громади. У зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від Південної циклонічної депресії на території Тернопільської області 10 – 12 лютого 2021 року очікується ускладнення погодних умов:
Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР підрядні організації, які здійснюють утримання шляхово-мостового господарства, зобов’язано організувати оперативні превентивні заходи із своєчасного очищення та посипання проїзної частини вулиць і тротуарів та забезпечити наявність необхідної кількості механізованої техніки та людських ресурсів.
Наполегливо рекомендуємо водіям максимально уникати курсування автомобілем, утриматися від стоянки автотранспортного засобу на проїзній частині вулиць, не паркувати автомашини на прибудинкових територіях та в недозволених місцях і бути готовими для оперативного його переміщення, щоб на заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.
Суб’єктам підприємницької діяльності рекомендовано організувати належне систематичне утримання прилеглої території до об’єктів господарювання (очищення, посипання).
Також, звертаємо увагу громадянам, про утримання від пересування територією міста без особливої потреби, попередньо спланувавши свої дії та бути більш обережними при необхідності виходу на вулицю.