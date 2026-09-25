Електроенергія, очищення та зарплати: що формує тариф на водовідведення у Тернополі

41 гривня за кубометр: у «Тернопільводоканалі» пояснили, з чого складається тариф на водовідведення

У КП «Тернопільводоканал» пояснили, які витрати формують тариф на послугу водовідведення у Тернополі та чому очищення і транспортування стічних вод потребують значних ресурсів.

Передусім на вартість послуги впливає транспортування стоків. Стічні води проходять через внутрішньобудинкову та вуличну каналізацію, самопливні й напірні каналізаційні колектори, а також каналізаційні насосні станції. На насосних станціях відбувається первинна очистка стоків, після чого вони надходять до каналізаційних очисних споруд.

У «Тернопільводоканалі» зазначають, що перекачування стічних вод часто є технологічно складнішим та енерговитратнішим процесом, ніж постачання питної води.

Ще один складник тарифу — очищення стічних вод. Вони проходять кілька етапів: механічне очищення, під час якого відсіюють сміття та пісок, біологічне очищення за допомогою спеціальних бактерій у великих аеротенках, а за потреби — хімічне знезараження. Для цього необхідні обладнання та реагенти.

Значну частину витрат становить електроенергія. Обладнання восьми каналізаційних насосних станцій працює на електриці. Безперебійно працює обладнання і на каналізаційних очисних спорудах.

Зокрема, для життєдіяльності бактерій повітродувки безперервно подають повітря. За даними підприємства, кожна повітродувка щогодини подає близько 10 тисяч кубометрів повітря для життєдіяльності мікроорганізмів споруд біологічного очищення. Кількість повітродувок залежить від кількості забруднень у стічній воді.

Крім того, на очисних спорудах постійно працюють двигуни насосних агрегатів та інших механізмів, які збирають осаджений мул або перекачують технологічні потоки.

Окремі витрати пов’язані з обслуговуванням обладнання та каналізаційних мереж. У «Тернопільводоканалі» порівнюють каналізаційні очисні споруди із заводом з очищення забрудненої води, де є велика кількість технологічних споруд і процедур.

Ремонтні роботи необхідні також на самопливних та напірних каналізаційних колекторах. Каналізаційні трубопроводи потребують оновлення, а також регулярного ремонту і промивання. На підприємстві пояснюють, що каналізаційні труби зношуються швидше за водопровідні, оскільки перебувають в агресивному хімічному середовищі — під впливом лугів, кислот, побутової хімії та газів.

Ще один складник тарифу — заробітна плата працівників. За даними «Тернопільводоканалу», близько 30% тарифу на водовідведення спрямовується на оплату праці фахівців, які обслуговують та експлуатують систему водовідведення.

У підприємстві також зазначають, що тарифи на водовідведення у різних містах України відрізняються. На їхній розмір впливають обсяг перекачування стоків, стан обладнання та географічні особливості місцевості.

У Тернополі тариф на водопостачання становить 46 гривень за кубометр, а на водовідведення — 41 гривню за кубометр. Водночас у деяких містах через технологічні та інші особливості тариф на водовідведення є вищим, ніж на водопостачання.