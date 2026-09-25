Рівень Дністра на Тернопільщині зріс на 1 см: скільки випало опадів за тиждень

Упродовж 17–23 вересня 2026 року в басейні Дністра спостерігалися коливання рівнів води, а на Дністровському водосховищі станом на 22 вересня зберігалися стабільно низькі припливні значення. Про це повідомило Дністровське басейнове управління водних ресурсів.

На території Тернопільської області за звітний період на водпосту Заліщики рівень води піднявся на 1 сантиметр. За тиждень у регіоні випало 1,7 мм опадів.

В Івано-Франківській області рівень води на Дністрі за тиждень підвищився на 8–14 см, а на його притоках коливався від мінус 4 до плюс 16 см. Середня кількість опадів у басейні Дністра становила 17 мм.

На території Львівської області протягом тижня рівні води змінювалися в межах від +7 до -2 см на добу. Із 21 вересня тут спостерігався підйом рівнів до 14 см на добу.

У Вінницькій області на водпосту Могилів-Подільський рівень води протягом тижня коливався в межах 111–121 см. За цей період він піднявся на 8 см і становить 121 см. У Ямполі рівень води утримувався на позначці 200 см при небезпечному рівні 525 см. Опадів за звітний тиждень не було.

На лівобережних притоках Дністра у Хмельницькій області зберігалася літньо-осіння межень. Рівні води на водпостах коливалися від +5 до -4 см за тиждень. Протягом останньої доби переважно спостерігалося збільшення рівнів на 1–6 см на добу.

У Чернівецькій області на Дністровському водосховищі фіксували незначні коливання припливних значень — від 17 до 28 кубометрів на секунду.

На території Одеської області за тиждень рівень води на водпосту Маяки знизився на 10 см, тоді як на водпосту №2 він зріс на 5 см, а на водпосту №1 РЗУ — на 10 см.

Станом на 21 вересня рівень води на водпосту Маяки становив 33 см, на водпосту №2 — 20 см, на водпосту №1 РЗУ — мінус 10 см. За тиждень в Одеській області випало 9,5 мм опадів.

Фахівці Дністровського БУВР продовжують постійно моніторити гідрологічну ситуацію та технічний стан захисних споруд.