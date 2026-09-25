Тернопіль вперше прийматиме всеукраїнський сімейний фестиваль JuniorS Games

Біля центрального причалу на набережній Тернопільського ставу відбудеться сімейний фестиваль JuniorS Games. Фестиваль триватиме два дні: 26 вересня – з 12:00 до 19:00 та 27 вересня – з 12:00 до 19:00. Вхід – вільний.

JuniorS Games об’єднає дітей та батьків навколо спорту, творчості, ігор і спільного дозвілля.

«Це фестиваль для дітей та їхніх родин, який у 2026 році проходить у восьми містах України. Цьогоріч Тернопіль вперше прийматиме JuniorS Games. Ми раді робити для тернополян проєкт, який об’єднує родини та покращує ментальне та фізичне здоров’я дітей. Тому щиро бажаю насолодитися цими днями разом з друзями та рідними, залишити у себе гарні спогади та взяти собі на замітку ідеї для класного та корисного дозвілля!» – зазначив телеведучий, громадський діяч і співзасновник ГО «ДжуніорС» Олександр Педан.

На гостей чекатимуть спортивні зони з бадмінтоном, корнхолом, флорболом, доджболом, регбі-5, фризбі, диск-гольфом та сімейними естафетами. Окремі локації присвятять фінансовій грамотності, творчості, настільним іграм та активностям для наймолодших.

Працюватимуть «Ліга заощаджень», арт-зона з майстер-класами, чіл-зона з настільними іграми, активностями від Пса Патрона та «Іскорок суперсил», а також зона для малюків із «ляп-ляп-зоною» і тактильним парашутом.

У межах фестивалю також відбудеться концерт майбутніх зірок від Dity.Help Music. Щодня проводитимуть розіграші призів. Головним заохоченням стане Apple Watch від ПриватБанку та Mastercard.

Водночас JuniorS Games матиме благодійну складову – під час фестивалю збиратимуть кошти на дитячі табори для дітей загиблих Героїв. Хедлайнером фестивалю стане Олександр Педан.

JuniorS Games організовує ГО «ДжуніорС» за підтримки генеральних партнерів – ПриватБанку та Mastercard. Генеральний медіапартнер – Наше Радіо. Фестиваль відбувається у партнерстві з Тернопільською міською радою.