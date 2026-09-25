Автобуси з Підгайців: актуальний розклад рейсів до Тернополя, Львова та Івано-Франківська
У Підгайцях міська рада оприлюднили актуальний графік руху автобусів із міської автостанції. Рейси сполучають місто з Тернополем, Бережанами, Бучачем, Чортковом, Івано-Франківськом, Львовом та іншими населеними пунктами.
Тернопільський напрямок
Підгайці – Тернопіль — 6:15, 12:45.
Бережани – Підгайці – Тернопіль — 7:25.
Підгайці – Тернопіль через Козову — 7:50, 11:05, 13:50, 17:45.
Підгайці – Тернопіль через Теребовлю — 8:10, 16:45.
Підгайці – Тернопіль через Бережани — 8:50, 14:40.
Підгайці – Тернопіль через Купчинці — 8:50, 14:40.
Калуш – Тернопіль — 10:00, 17:08.
Івано-Франківськ – Тернопіль – Краків — 12:00.
Львівський напрямок
Бучач – Львів — 8:05, 14:00.
Чортків – Львів — 17:10.
Івано-Франківський напрямок
Тернопіль – Калуш — 9:01, 15:00.
Підгайці – Івано-Франківськ — 9:45, 14:10.
Краків – Тернопіль – Івано-Франківськ — 19:35.
Чортків
Львів – Чортків — 10:05.
Бережани
Тернопіль – Бережани — 17:10.
Бучач
Львів – Бучач — 17:10, 22:00.