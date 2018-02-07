Електронна реєстратура в Тернопільську дитячу поліклініку – запитання та відповіді

Що таке Електронна реєстратура?

Відповідь: Електронна реєстратура – це система організаційних та технічних засобів для забезпечення покращення якості надання медичних послуг в частині планування прийому та безчергового відвідування пацієнтом закладу охорони здоров’я

Як планується прийом лікаря?

Відповідь: Час прийому умовно поділяється на три частини:

Запис через веб-сайт Запис на повторне відвідування лікарем у кабінеті Запис в режимі реєстратури (відвідування закладу чи запис по телефону)

До якого лікаря може записатись пацієнт?

Відповідь: Запис через веб-сайт та по телефону здійснюється тільки до дільничного педіатра. На даний час сервіс можливий для маленьких тернополян, які обслуговуються Педіатричним відділенням №1 (вул. Федьковича, 16). Ведуться підготовчі роботи для запуску сервісу для всіх відділень.

Запис до вузькопрофільного спеціаліста здійснюється педіатром одразу ж на прийомі. Педіатру доступний графік роботи вузькопрофільного спеціаліста. Педіатр записує пацієнту дату і час прийому та бронює цей час в графіку відповідного спеціаліста. Це дає можливість уникати повторного відвідування пацієнтом реєстратури , а отже і скоротити час відвідування закладу.

Чому пацієнт не може записатись до вузькопрофільного спеціаліста сам?

Відповідь: Реформа охорони здоров’я передбачає безкоштовне відвідування вузькопрофільного спеціаліста за наявності направлення педіатра. Такий підхід зумовлений і тим, що прийом вузькопрофільного спеціаліста повинен передбачати наявність певних обстежень, відповідно до результатів яких спеціаліст швидше і якісніше надасть консультацію та визначить захворювання.

На якому веб сайті можна записатись на прийом ?

Відповідь: Адреса сайту: www.tmdkl.te.ua

Як записатись на прийом ?

Відповідь: Щоб записатись на прийом необхідно здійснити наступні дії:

Зареєструйте Кабінет пацієнта (реєстрація здійснюється один раз)

Крок 1. Кабінет пацієнта. Натискаємо кнопку Зареєструйтесь

Крок 2. Заповнюємо реєстраційну форму за зразком . Пароль пацієнт вказує придуманий ним. Ввівши символи з зображення, натискаємо кнопку Реєстрація

Крок 3.У створеному Кабінеті пацієнта Вводимо свою адресу проживання і натискаємо кнопку Пошук

Крок 4 Після того, як ми знайшли лікаря, який обслуговує пацієнтів на території Вашого проживання, вводимо ПІП пацієнта ( дитини ) та дату народження, яку ми хочемо записати на прийом до лікаря і натискаємо кнопку Записатись на прийом

Важливо ! Для запису іншої Вашої дитини не потрібно створювати новий кабінет. В даному полі просто вводимо ПІП другої дитини та її дату народження

Таким чином Кабінет створюється на маму (тата, опікуна), а записуємо на прийом дитину. Якщо Ви вже зареєстрували Кабінет на дитину, це не є критичною помилкою. У кабінеті однієї дитини, Ви можете аналогічно записати і інших Ваших дітей.

Крок 5. Вибираємо зручні та доступні для відвідування дату і час прийому і натискаємо кнопку записатись на прийом

В результаті опрацювання у Вас з’явиться повідомлення:

Як відмовитись від прийому?

Відповідь: Якщо Ви здійснювали запис на прийом до педіатра через веб-сайт, то і відмовитись від прийому Ви також проводите через веб-сайт у Кабінеті пацієнта

Крок 1 Натискаємо на дату заявки (заброньованого часу прийому) , яку необхідно відмінити

Крок 2. У відкритій формі Заявки внизу натискаємо кнопку Відмовитись від прийому

Заброньований Вами час прийому скасовано:

Якщо я записалась на прийом, чи потрібно мені для підтвердження йти ще до Реєстратури Поліклініки?

Відповідь. Не зважаючи на спосіб запису до лікаря (через сайт, по телефону чи у кабінеті лікаря) в Реєстратуру вже звертатись не потрібно ! Прийдіть поліклініку на вказану дату та час ВІДРАЗУ ДО КАБІНЕТУ ЛІКАРЯ (не ідучи до реєстратури) – Ваш електронний талон вже доступний лікарю, до якого Ви записані.

Чи є обмеженим час запису?

Відповідь:Час запису по телефону обмежений графіком роботи закладу. Час запису через веб-сайт не обмежений

Переваги сервісу «Електронної реєстратури»:

зменшення черг біля реєстратури закладу охорони здоров′я та під кабінетом лікаря; економія часу пацієнта; в кожного пацієнта власний час прийому (Ваші години прийому лікарем автоматично на сервісі «Електронна реєстратура» стають недоступними, як для відвідувачів сервісу (пацієнтів) так і для медичних реєстраторів в закладі); дисциплінованість, як пацієнтів так і медичного персоналу; поінформованість лікаря саме про Ваш візит; покращення якості медичного обслуговування; збереження позитивних емоцій пацієнта та хорошого настрою!

На сьогодні, записатись до лікаря в сервісі «Електронна реєстратура» можливо за адресою проживання пацієнта.

Ваші побажання та зауваження до роботи сервісу Ви можете надати за допомогою Електронного звернення на сайті закладу

http://www.tmdkl.te.ua/ua/1607-elektronne-zvernennya-informaciya-dlya-batkiv

Електронне звернення