На Тернопільщині стартував  проект “Міняю школу”

На території Вишнівецької громади стартував проект “Міняю школу”.

Вчора, 6 лютого, був перший день, коли учні 10 класів мали можливість повчитися в іншій школі. Подібна акція це ініціатива відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради, яка виникала після спілкування з учнями та вчителями шкіл громади.

Ось як цю подію коментує начальників відділу освіти Марія Погранична: “Захід спрямований на те, щоб учні 10 класів громади змогли здружитися, обговорити плани на майбутнє. Педагогічні колективи закладів освіти, особливо ті, хто планує взяти участь у конкурсному відборі для створення опорної школи, мають показати, що усі вони готові покращувати якість надання освітніх послуг. Для учнів забезпечено довіз до сусідніх закладів, створені комфортні умови перебування. У кожній школі з учнями спілкуються психологи, виховники. Сьогодні усіх чекає ще один цікавий навчальний день, а в четвер учні 10 класів зможуть обговорити результати проекту, напрацювати дружні поради для педагогів та батьків, візьмуть участь в інтелектуальній грі “Що? Де? Коли?”