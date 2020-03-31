Фестиваль “Ї” перенесли на осінь

Організатори мистецького фестивалю “Ї” повідомили, що у зв’язку з карантином та епідемією коронавірусу, цьогорічна весна для кожного з вас і нас буде без “Мистецького фестивалю “Ї”.

Важливо знати:

👉 Ваші придбані квиточки зберігаються і автоматично діятимуть протягом нових дат фестивалю

👉 Усі переможці наших відборів зберігають своє право виступити у листопаді

👉 Мийте руки і дотримуйтеся карантину, щоб у хорошому здоров’ї ми всі з вами зустрілися у листопаді. А повірте, ми дуже цього хочемо 💛

Чому таке рішення правильне:

👌ми дбаємо про безпеку один одного та дотримуємося карантинного режиму, адже ми #всі_своЇ

👌ми обираємо (сподіваємося) нові безпечні дати. Проте спрогнозувати усе дуже складно

👌ми повторно ведемо переговори з учасниками, яким не вийшло виступити у травні, а це відкриває нові можливості для крутих анонсів

👌ми отримали ще більше часу, аби вдосконалити фестиваль “Ї” та досягти запланованого

👌ми спробуємо себе у нових форматах і доведемо, що осінь буде максимально мистецькою для кожного з вас

Ми залишаємося на зв’язку і відкриті до будь-яких запитань!

Бережіться і будьте з “Ї”, бо #Ї_то_любоу