Фестиваль “Ї” перенесли на осінь
Організатори мистецького фестивалю “Ї” повідомили, що у зв’язку з карантином та епідемією коронавірусу, цьогорічна весна для кожного з вас і нас буде без “Мистецького фестивалю “Ї”.
- Весна без фесту “Ї”, зате осінь таки буде мистецькою! – повідомляється на сторінці фестивалю Ї. – 4 – 8 листопада нові затверджені дати 8-го “Мистецького фестивалю “Ї”. Тож підкорегуйте свої календарі 😉 Ми працюємо над тим, аби усі оголошені анонси узгодити на нові дати, а також, щоб нові круті учасники додавалися до нашої програми. Тому ми не припиняємо працювати віддалено 💻
Важливо знати:
👉 Ваші придбані квиточки зберігаються і автоматично діятимуть протягом нових дат фестивалю
👉 Усі переможці наших відборів зберігають своє право виступити у листопаді
👉 Мийте руки і дотримуйтеся карантину, щоб у хорошому здоров’ї ми всі з вами зустрілися у листопаді. А повірте, ми дуже цього хочемо 💛
Чому таке рішення правильне:
👌ми дбаємо про безпеку один одного та дотримуємося карантинного режиму, адже ми #всі_своЇ
👌ми обираємо (сподіваємося) нові безпечні дати. Проте спрогнозувати усе дуже складно
👌ми повторно ведемо переговори з учасниками, яким не вийшло виступити у травні, а це відкриває нові можливості для крутих анонсів
👌ми отримали ще більше часу, аби вдосконалити фестиваль “Ї” та досягти запланованого
👌ми спробуємо себе у нових форматах і доведемо, що осінь буде максимально мистецькою для кожного з вас
Ми залишаємося на зв’язку і відкриті до будь-яких запитань!
Бережіться і будьте з “Ї”, бо #Ї_то_любоу