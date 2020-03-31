11:58 | 31.03.2020
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Число інфікованих вийшло за межу 58, — заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь

Irena 13 Views Прокоментуй!

Станом на 9.00 год 31 березня у Монастириському районі число інфікованих вийшло за межу 58, але позаяк дані будуть в другій половині дня, то точну інформацію оприлюднять пізніше.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

  • Панове добродії! Все має межі і пандемія колись закінчиться. І терпіння не безмежне. Безмежна лише людська глупота, в чому я вже вкотре переконуюсь, інколи переглядаючи деякі коментарі під моїми дописами 3-4х одних і тих самих невігласів серед моря підтримки чуйних людей всіх наших зусиль у цій спільній біді! Дякую вам, українці!!! – пише Павло Дронь.

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