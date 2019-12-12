«Феєрія новорічного міста»: у Тернополі “мірятимуться” ялинками
Уже традиційно, з початком зимового періоду у Тернополі стартує міський конкурс «Феєрія новорічного міста», який створює святкову атмосферу для тернополян і туристів в період Новорічно-Різдвяних свят та надає можливість усім охочим реалізувати власні творчі здібності шляхом участі у спільному святковому оформленні міста.
Відповідно до Положення про проведення конкурсу, «Феєрія новорічного міста» триватиме до 19 січня 2020 року.
Конкурсом передбачено три номінації:
1. «Зелена Модниця» – найкраще оформлення ялинки, яка росте чи встановлена на прилеглій до установи, підприємства, закладу, організації території у новорічно-різдвяному стилі;
2. «Настрій дарований серцем» – найкраще оформлення в новорічно-різдвяному стилі подвір’я, зовнішнього вигляду оселі з використанням світлових елементів, сучасних оздоблювальних матеріалів, святкових прикрас;
3. «Карнавал прикрас» – найкраще оформлення вітрини в новорічно-різдвяному стилі з використанням оздоблювальних матеріалів, прикрас.
У конкурсі можуть брати участь :
– установи, підприємства, заклади, організації, незалежно від форм власності, розташовані на території міста;
– суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, у віданні яких є заклади громадського харчування, торгівлі та сфери послуг;
– жителі міста Тернополя.
Заявки для участі у конкурсі приймаються до 25.12.2019 р. :
– у номінації «Карнавал прикрас» – в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів за адресою: вул. Коперніка, 1, тел.: 40-41-37, 40-41-38;
– у номінації «Зелена модниця» та «Настрій дарований серцем» – в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за адресою: вул. Коперніка,1, тел.: 25-49-34, 52-58-48.
Конкурсна комісія на підставі поданих заявок на участь у конкурсі оглядає об’єкти, складає протокол та визначає переможців шляхом відкритого голосування у кожній з номінацій.
Переможці нагороджуються Подякою міського голови або грамотою та грошовою винагородою.
Результати конкурсу будуть оголошені у січні 2020 року та висвітлені на сайті Тернопільської міської ради та в ЗМІ.