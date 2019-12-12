«Феєрія новорічного міста»: у Тернополі “мірятимуться” ялинками

Уже традиційно, з початком зимового періоду у Тернополі стартує міський конкурс «Феєрія новорічного міста», який створює святкову атмосферу для тернополян і туристів в період Новорічно-Різдвяних свят та надає можливість усім охочим реалізувати власні творчі здібності шляхом участі у спільному святковому оформленні міста.

Відповідно до Положення про проведення конкурсу, «Феєрія новорічного міста» триватиме до 19 січня 2020 року.

Конкурсом передбачено три номінації:

1. «Зелена Модниця» – найкраще оформлення ялинки, яка росте чи встановлена на прилеглій до установи, підприємства, закладу, організації території у новорічно-різдвяному стилі;

2. «Настрій дарований серцем» – найкраще оформлення в новорічно-різдвяному стилі подвір’я, зовнішнього вигляду оселі з використанням світлових елементів, сучасних оздоблювальних матеріалів, святкових прикрас;

3. «Карнавал прикрас» – найкраще оформлення вітрини в новорічно-різдвяному стилі з використанням оздоблювальних матеріалів, прикрас.

У конкурсі можуть брати участь :

– установи, підприємства, заклади, організації, незалежно від форм власності, розташовані на території міста;

– суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, у віданні яких є заклади громадського харчування, торгівлі та сфери послуг;

– жителі міста Тернополя.

Заявки для участі у конкурсі приймаються до 25.12.2019 р. :

– у номінації «Карнавал прикрас» – в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів за адресою: вул. Коперніка, 1, тел.: 40-41-37, 40-41-38;

– у номінації «Зелена модниця» та «Настрій дарований серцем» – в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за адресою: вул. Коперніка,1, тел.: 25-49-34, 52-58-48.

Конкурсна комісія на підставі поданих заявок на участь у конкурсі оглядає об’єкти, складає протокол та визначає переможців шляхом відкритого голосування у кожній з номінацій.

Переможці нагороджуються Подякою міського голови або грамотою та грошовою винагородою.

Результати конкурсу будуть оголошені у січні 2020 року та висвітлені на сайті Тернопільської міської ради та в ЗМІ.