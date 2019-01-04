Фото з адресами вулиць, де не прибирають сніг, тернополяни можуть надсилати на Viber муніципальної інспекції

З метою контролю дотримання правил благоустрою м. Тернополя, реагуючи на скарги тернополян щодо неналежного прибирання дворів і міжквартальних проїздів від снігу, працівники управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради від початку зимового періоду систематично обстежували території житлових масивів міста.

Зокрема, у грудні інспекторами обстежено більше 1000 дворів та міжквартальних проїздів задля забезпечення їх належного санітарного утримання об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста.

За результатами проведених рейдів виявлено ряд прибудинкових територій, які не були належним чином очищені від снігу та не оброблені протиожеледними засобами.

Відтак, на трьох керівників ОСББ та директора приватного підприємства – балансоутримувача будинку оформлено протоколи про адміністративні правопорушення, відповідно до ст.152 КУпАП – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, що тягнуть за собою накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.

Окрім притягнення до адмінвідповідальності при виявленні територій, прибраних неналежним чином, інспекторами надавались офіційні застереження з відповідними термінами для усунення недоліків прибирання та здійснювалась координація працівників комунальних служб міста.

Відповідальними за прибирання основних магістральних вулиць у Тернополі є міські комунальні служби, а за прибирання дворів та міжквартальних проїздів безпосередню відповідальність несуть ЖЕКи та ОСББ.

Фото з адресами, де неналежно прибирають сніг, мешканці Тернополя можуть надсилати на Viber муніципальної інспекції за номером +38 073 015 1481, або інформувати телефоном цілодобову гарячу лінію міської ради 15-80.

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