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Новини Тернополя 

Фотоподорож: капличка-гробівець графині Козібродської на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!
На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Пропонуємо фотознайомство з “незаїждженими” локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників. Побачивши їх раз на світлині, складно відмовити собі в мандрівці до них офлайн.

Продовжує нашу фотоподорож капличка-гробівець, будівництво якої 1885 року на околиці села Підгайчики Теребовлянського району Тернопільської області замовила місцева графиня Козібродська.

115-річна капличка графині Козібродської на Тернопільщині / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

У радянські часи каплицю та гробівець знищила комуністична влада. Нині ця пам’ятка сакрального мистецтва заростає кущами та деревами.

Джерело: Укрінформ

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