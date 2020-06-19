У лікарні Тернополя вперше провели унікальну операцію

У міській лікарні швидкої допомоги Тернополя вперше провели унікальну операцію.

16 травня 2020 року у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги (КНП «ТМКЛШД») було вперше проведено операцію – гастропанкреатодуоденальну резекцію у пацієнта з злоякісною пухлиною головки підшлункової залози.

Пацієнт Д, 50 років госпіталізований 12.05.2020 року в хірургічне відділення по направленню сімейного лікаря з діагнозом – рак головки підшлункової залози Т3N0M0 з проростанням в дванадцятипалу кишку, розпад пухлини та кровотеча в просвіт шлунково-кишкового тракту.

З анамнезу захворювання з 21.01.2020 по 11.02.2020 знаходився на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні ТМКЛШД з Діагнозом: Пухлина головки підшлункової залози T3NxN x ІІ В ст. Механічна жовтяниця. Гострий ерозивно-геморагічний гастрит. Шлункова кровотеча зупинена. Крововтрата ІІІ ст. Постгеморагічна і міелотоксична анемія ІІІ ст.. 26.01.2020 р. проведено Операцію – ЕРХПГ+ЕПСТ+БСП+стентування гепатікохоледоха. Виписаний в задовільному стані та направлений на подальше обстеження та лікування в ТООД, де хворий консультований та рекомендовано останньому оперативне лікування.

На момент поступлення у хворого наявні ознаки субкомпенсованого дуоденостенозу та холестазу. Проведені при поступленні клініко- лабораторні та інструментальні методи дослідження згідно стандартів, які підтвердили клінічний діагноз і включали КТ черевної та грудної порожнини з контрастуванням, ЕГДС з біопсією. Паціент оглянутий хірургами, онкохірургом, анестезіологами-реаніматологами, терапевтом. Хворому в умовах хірургічного відділення проведено інтенсивну передопераційну посиндромну терапію.

16.05.2020 року проведено операцію – гастропанкреатодуоденальну резекцію за Kausch-Whipple з D2p-лімфодисекцією. Післяопераційний діагноз: Рак головки підшлункової залози Т3N0M0 ІІ А ст.. з проростанням в дванадцятипалу кишку, розпад пухлини та кровотеча в просвіт шлунково-кишкового тракту, субкомпенсований дуоденостеноз. Крововтрата І ст.. Постгеморагічна анемія І ст. Холестаз.

До складу операційної бригади входили хірурги – кандидат медичних наук Ремезюк Едуард Валерійович, Пелешок Олег Ігорович, Корчинська Леся Романівна та лікар анестезіолог-реаніматолог Гураль Юрій Степанович.



В подальшому післяопераційний перебіг без особливостей, пасаж по шлунково-кишковому тракту відновлено, температура тіла нормальна, дренажі з черевної порожнини видалено на 14 добу післяопераційного періоду, післяопераційна рана зажила первинним натягом, шви знято. На 18 добу післяопераційного періоду хворий виписаний в задовільному стані та направлений для подальшого комплексного лікування в ТООД.