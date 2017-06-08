«Гамбрівські» новачки розіграли на гемодіалізі 47 мільйонів тернопільської лікарні

КЗ «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради 3 травня за результатами тендеру уклав дві угоди з ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» витратних матеріалів для гемодіалізу на загальну суму 46,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 30 420 комплектів витратних матеріалів п’яти видів, 14 368 магістралей двох типів і 104 фільтри (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Сума угод менше ніж на відсоток нижча від очікуваної вартості в 47,29 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Діалайф», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціонів.

ТОВ «Медікалгруп-Україна» не допустили до торгів щодо комплектів, бо воно не надало стерильні зразки і сертифікати якості та вказало себе виробником складових замість «Nipro Corporation» (Японія) і «Allmed Medical GmbH» (Німеччина). Фірма оскаржила тендер в АМКУ, проте адмінколегія визнала відхилення правомірним.

ТОВ «Сучасна лікарня» через комітет домоглося розподілу на окремі лоти товарів для апаратів Surdial X виробництва «Nipro Corporation» (Японія) та «Innova» виробництва компанії «Gambro Dialisatoren GmbH» (Німеччина), але так і не прийшло на торги.

Фірму «Еврика Медикал Фаундейшн» створено наприкінці 2015 року. Нею володіють співвласник ТОВ «Діалсервіс» Євген Батюк і старший науковий співробітник відділу нефрології та діалізу ДУ «Інститут нефрології НАМН України» та головний лікар приватної клініки «Eureca» Костянтин Законь.

Переможець почав вигравати тендери у грудні 2016 року й відтоді отримав підрядів щонайменше на 58,29 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

«Діалайф» із Білгород-Дністровського Одеської області належить Максиму Барановському та співзасновнику ТОВ «Румед» Олександру Кушніру. У квітні нинішній суперник виграв принаймні три тендери на 53,35 млн грн.

Згадані «Діалсервіс» і «Румед» входять до однієї групи компаній, які в Україні мають право на ексклюзивне представництво товарів світового виробника «Гамбра».

Першозасновниками «Діалсервісу» були Леонід і Лілія Файнблати. Леонід Файнблат у 2002-2014 роках був помічником нардепа від Партії регіонів Тетяни Бахтєєвої (нині – «Опозиційний блок»). І ці самі Файнблати були засновниками фірми «Гамбрамед», яка була першозасновником «Румеду».