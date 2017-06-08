Нова-сліпа поліція

Про свавілля поліції після реформи на вулицях доводиться чути все частіше.

Так само все частіше у мас-медіа зустрічаєш нові заголовки, де один поліціянт взяв хабара, іншого – правоохоронці затримали через збут несанкціонованого алкоголю. І не дивно, адже реформа в Україні тільки дала поштовх до зміни назви на табличці. А от схеми незаконних оборотів готівки, величезні хабарі, кришування незаконних кар’єрів, азартних гральних закладів під вивісками “Національна лотерея», «Спортлото» – все залишилося “по-старому”. І кожен новий начальник міліції (тепер читай – поліції), якого призначали зверху сідав на ці схеми.

Тернопільський начальник ГУ Нацполіції в області Олександр Богомол — не виключення, – про це пише сайт Тернополяни. Лише, можливо, навідмінну від «попєрєдніків» бере мало, та й мало старається «рішати». Дуже обережний і коли щось, або хтось кидає тінь на його ім’я – пан Олександр воліє краще відхреститись, а ніж бути очорненим.

Так сталося і з ДТП, яке трапилося в Шумському районі 6 лютого 2016 року. Тоді водій з села Бриків скоїв наїзд на велосипедиста. Чоловік помер на місці, у нього залишилося дружина та 4-еро дітей.

Винуватець ДТП намагався втікти, проте коли його затримали самі ж селяни, був дуже сміливий, казав, що йому за аварію нічого не буде і що велосипедист сам вискочив під мікроавтобус…

Водій, котрий скоїв дорожню пригоду також казав, що його близький родич – сам Олександр Богомол, і що начальник обласної поліції йому допоможе уникнути покарання. Ця історія тривала майже місяць, до поки Богомол не зібрав прес-конференцію і підтвердив журналістам, що він дійсно родом з села Бриків і «що майже половина всього села є в нього в родині, але він такого чоловіка (винуватця ДТП) не пам’ятає»…

І ось недавно знову тернопільська поліція і її керівні посадовці «засвітились» в ще одному гучному ДТП. На трасі, яка веде з Великої Березовиці до Тернополя позашляховик на великій швидкості врізався в легкову іномарку. Удар був на стільки сильний, що в Рендж Ровера відлетів увесь передній бампер. Джип зупинився лише за кілометр від аварії. Із-за керма вийшов, чи то пак виповз за свідченнями очевидці, дуже п’яний ректор Тернопільського національного Економічного універститету Андрій Крисоватий.

Хоча є багато фото, де видно, що за водійським місцем сидів саме очільник університету, поліція лише заявила, що буде шукати винуватця ДТП. А вже через тиждень, Олександр Богомол повідомив, що в поліцію з’явився син Крисоватого і всю провину взяв на себе. Додамо, що саме Крисоватого бачили за кермом автівки Рендж Ровер того дня. Він разом з іншими відомими людьми розважалися поза містом на так званому з’їзді «Аграної партії». Втім начальник поліції вирішив не наголошувати, що він розбереться у цьому ДТП до кінця і встановить – хто ж насправді вчинив аварію і чи був на підпитку винуватець дорожньої пригоди. А лише проанонсував, що син Андрія Крисоватого візьме на себе вину. Цікаво, хто ж підказав ректору таку схему уникнення відповідальності? Такі речі міг лише розповісти досвідченний правоохоронець.

Що ж до статків Олександра Богомол, то сім’я Олександра володіє двома квартирами. Ця власність зазначена у двох деклараціях за 2015 і 2016 рік. А от у декларації за 2014 рік однієї квартири не має, хоча право власності на неї Олександр Богомол набув ще у 2013 році. І згідно закону мав би вписувати цю нерухомість у декларацію, про те чомусь не вписав…