Гаївський міст повністю перекриють на 10 днів

Гаївський міст повністю перекриють на десять днів. Про це у прямому ефірі заявив заступник міського голови Тернополя Владистав Стемковський.

Як інформує “Тернопіль“, у чиновників є вже всі необхідні погодження з поліцією щодо перекриття.

Міст буде повністю перекритим з 20 до 30 березня. Для водії діятимуть додаткові можливості проїзду іншими дорогами. Вони не заберуть весь дорожній трафік, але полегшать рух автомобілів у цей час. Транзитному транспорту вже заборонено їхати по цих ділянках. Міський транспорт матиме змогу об’їжджати аварійну ділянку.

Владислав Стемковський також зазначив, що підрядник працюватиме максимальними темпами, щоб до кінця літа завершити роботи щодо ремонту Гаївського моста.