У Тернопільському обласному архіві відкрили виставку до Шевченківських днів

Книжкову виставку «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон!» урочисто відкрили 6 березня, в державному архіві Тернопільської області. Експозиція присвячена 206-тій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Виставку відкрив директор держархіву області, кандидат історичних наук Федір Полянський, який підкреслив важливість постаті Тараса Шевченка для українського суспільства.

З вітальним словом виступив заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак. Він акцентував увагу на актуальності творчості Тараса Шевченка, яку можна вважати генетичним кодом української нації.

«Наш незабутній пророк, геній і майстер слова Тарас Григорович відіграв надважливу роль у становленні української нації. Кобзар завжди буде для нас прикладом мужності й незламного духу українського патріотизму, — зазначив Арсен Марчишак».